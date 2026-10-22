光復節連假快到了，7-11超值五好康優惠開跑，今（22）日起門市有大杯美式或拿鐵3杯77元，還可搭配自帶杯折扣5元，拿鐵單杯最低20元，還有榛果摩卡高蛋白拿鐵10元多喝一杯；全家則是特濃美式、特濃拿鐵、抹茶拿鐵買2送2。
🟡LINE禮物（7-11電子票券）
◾大杯冰咖啡珍珠歐蕾買1送1，5折（原價75元、特價37元）➡️點此購買
◾冰黃金蕎麥奶茶買1送1，5折（原價70元、特價35元）➡️點此購買
◾大杯特選美式買1送1，5折（原價65元、特價32元）➡️點此購買
◾大杯特選拿鐵買1送1，5折（原價80元、特價40元）➡️點此購買
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🟡7-ELEVEN
📍門市｜10月21日至10月25日
◾大杯美式／拿鐵2杯66元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯美式／拿鐵3杯77元，4.7折（原價55元、特價26元）
◾日本靜岡濃抹茶拿鐵／鹿兒島濃焙茶拿鐵2杯88元，5.9折（原價75元、特價44元）
◾榛果摩卡高蛋白拿鐵／黑糖粉粿冬瓜拿鐵第2杯10元，5.6折（原價90元、特價50元）
◾槴子花青茶買2送2，5折（原價45元、特價23元）
◾黃金蕎麥茶買2送2，5折（原價60元、特價30元）
◾杏仁豆腐冰沙第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
📍APP｜10月14日至10月27日
◾大杯濃萃美式17杯500元，5.9折（原價50元、特價29元）
◾大杯濃萃拿鐵17杯700元，6.9折（原價60元、特價41元）
◾特大杯厚乳拿鐵17杯850元，6.5折（原價85元、特價50元）
◾風味系列指定飲品17杯880元，6.5折（原價75元、特價52元）
◾西西里風檸檬咖啡系列17杯920元，6.8折（原價80元、特價54元）
◾特選美式／特選拿鐵17杯700元，5.2折（原價80元、特價41元）
📍APP｜10月22日至10月31日
◾特大杯拿鐵10杯480元，6.9折（原價70元、特價48元）
◾特大杯美式10杯360元，6折（原價60元、特價36元）
◾咖啡珍珠歐蕾10杯500元，6.7折（原價75元、特價50元）
◾中杯精品香椰厚拿鐵／精品燕麥拿鐵10杯600元，5.5折（原價110元、特價60元）
◾香鑽水果茶10杯450元，6.4折（原價70元、特價45元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶10杯360元，6.0折（原價60元、特價36元）
📍APP｜10月25日至10月31日
◾大杯燕麥拿鐵6杯333元，7.4折（原價75元、特價56元）
◾風味飲指定熱飲7杯333元，7.3折（原價65元、特價48元）
◾一顆檸檬青茶／青梅冰茶／一顆檸檬紅茶9杯333元，6.2折（原價60元、特價37元）
◾冰淇淋紅茶8杯333元，6.4折（原價65元、特價42元）
◾黃金蕎麥奶茶／黃金蕎麥茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）
🟡全家便利商店
📍門市｜10月23日至10月27日
◾特濃經典美式買2送2，5折（原價55元、特價28元）
◾特濃經典拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
◾厚濃抹茶拿鐵買2送2，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜10月22日至10月26日
◾特濃美式6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾特濃拿鐵5杯250元，6.3折（原價80元、特價60元）
◾經典拿鐵7杯250元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾經典美式9杯250元，6.2折（原價45元、特價28元）
📍APP｜10月22日至10月26日
◾阿里山優遊吧斯 綜合美式5杯250元，6.3折（原價80元、特價50元）
◾阿里山優遊吧斯 綜合拿鐵4杯250元，7折（原價90元、特價62元）
◾經典巧克力飲6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾霜淇淋8支杯250元，6.4折（原價49元、特價31元）
◾厚濃抹茶拿鐵6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾酷繽沙黑炫6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）
📍門市｜即日起至12月8日
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
🟡萊爾富
📍門市｜10月14日至11月10日
◾抹茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）
◾焙茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）
📍APP｜即日起至10月31日
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
🟡美廉社
📍APP｜10月14日至10月27日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯鮮奶拿鐵100杯2400元，約4.4折（原價55元、特價24元）
📍APP｜9月30日至10月27日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯沖繩黑糖奶茶買1送1，5折（原價50元、特價25元）
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📍門市｜10月21日至10月25日
◾大杯美式／拿鐵2杯66元，6折（原價55元、特價33元）
◾大杯美式／拿鐵3杯77元，4.7折（原價55元、特價26元）
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◾榛果摩卡高蛋白拿鐵／黑糖粉粿冬瓜拿鐵第2杯10元，5.6折（原價90元、特價50元）
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◾杏仁豆腐冰沙第2杯10元，5.6折（原價85元、特價48元）
◾大杯濃萃美式17杯500元，5.9折（原價50元、特價29元）
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◾西西里風檸檬咖啡系列17杯920元，6.8折（原價80元、特價54元）
◾特選美式／特選拿鐵17杯700元，5.2折（原價80元、特價41元）
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◾黃金蕎麥奶茶／黃金蕎麥茶7杯333元，6.8折（原價70元、特價48元）
📍門市｜10月23日至10月27日
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◾特濃美式6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾特濃拿鐵5杯250元，6.3折（原價80元、特價60元）
◾經典拿鐵7杯250元，6.5折（原價55元、特價36元）
◾經典美式9杯250元，6.2折（原價45元、特價28元）
◾阿里山優遊吧斯 綜合美式5杯250元，6.3折（原價80元、特價50元）
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◾經典巧克力飲6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾霜淇淋8支杯250元，6.4折（原價49元、特價31元）
◾厚濃抹茶拿鐵6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾酷繽沙黑炫6杯250元，6.5折（原價65元、特價42元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱美式39元，7.6折（原價51元）
◾2顆茶葉蛋＋小杯熱拿鐵49元，8折（原價61元）
📍門市｜10月14日至11月10日
◾抹茶歐蕾買1送1，5折（原價70元、特價35元）
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📍APP｜即日起至10月31日
◾大杯特濃美式買30送30，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買30送30，5折（原價65元、特價33元）
📍APP｜10月14日至10月27日
◾大杯濃萃美式100杯2000元，4折（原價50元、特價20元）
◾大杯鮮奶拿鐵100杯2400元，約4.4折（原價55元、特價24元）
📍APP｜9月30日至10月27日
◾大杯美式買5送5，5折（原價45元、特價23元）
◾特大杯美式買5送5，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯濃萃美式買5送5，5折（原價50元、特價25元）
◾大杯濃萃鮮奶拿鐵買5送5，5折（原價60元、特價30元）
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