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4大困境交織！波神為何成為「史上最難交易合約」之一？

美媒祭出3大交易方案

方案一：密爾瓦基公鹿（追求Myles Turner）

方案二：夏洛特黃蜂（吞下薪資換取可用之兵）

方案三：紐奧良紐奧良鵜鶘（梭哈選秀籤交易球星）

金州勇士隊在2026-27賽季剛開打就陷入棘手的困境。除了巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）因傷缺陣，身價高達2000萬美元的明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）更因「姿態性體位性心動過速症候群」（POTS）等健康問題傳出考慮引退，目前處於無限期缺陣狀態。《CBS Sports》專文剖析，在NBA沒有賣不掉的合約，但勇士隊若想趁早處理掉波爾辛吉斯非常困難，同時也給出3大交易方案。美媒《CBS Sports》指出，勇士隊目前在交易波爾辛吉斯時面臨4大殘酷現實。首先是波爾辛吉斯正考慮退役，任何接手的球隊都只能將他視為湊足交易金額、達到薪資配平規則而順帶加入交易的「薪資包」，無法指望他上場貢獻。第2個則是，愚蠢的第二年保障條款。 勇士休賽季給了波爾辛吉斯2027-28賽季300萬美元的保障薪資。在現行嚴苛的硬上限時代，沒有球隊願意白白送300萬美元給一個不能上場的球員，這讓這份合約比傳統到期合約更加棘手。第3點是第二層硬上限。勇士因使用中產特例簽下梅爾頓（De'Anthony Melton），受到第二層硬上限影響，目前僅剩約35萬美元的薪資空間，完全無法在交易中吃進更大額度的合約。最後一點是，勇士雖然趕在自由市場開打前就與波爾辛吉斯簽下延長合約，使他「現在就能被交易」，但聯盟絕大多數2026年自由球員都必須等到12月15日才具備交易資格，大幅限制了打包交易的彈性。在開季前線人力極度匱乏、近9000萬美元薪資躺在傷兵名單的情況下，勇士若要拯救柯瑞（Stephen Curry）本賽季的競爭力，《CBS Sports》特別盤點了3大潛在的交易解套方案。勇士送出波爾辛吉斯與穆迪，向公鹿換取合約還剩3年的內線大將特納（Myles Turner）。勇士極度需要具備外線投射能力的大個子來為柯瑞、格林（Draymond Green）拉開空間。公鹿隊目前並未掌握自身2027年首輪籤，無意徹底放推，波爾辛吉斯較短的合約能為公鹿清出未來空間。雖然這會犧牲勇士2027年休賽季的頂薪空間，但考量到約基奇（Nikola Jokić）、阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）等自由球員高機率都會留在原隊，犧牲遙不可及的薪資空間來換取特納，至少能讓柯瑞在職業生涯尾聲還保有競爭力。勇士用波神附帶2至3張二輪籤，向重建中的黃蜂隊換取歐尼爾（Royce O'Neale）、威廉斯（Grant Williams）或艾倫（Grayson Allen）等即戰力綠葉。黃蜂隊在送走鮑爾（LaMelo Ball）後進入重建期，非常願意利用剩餘的薪資空間來索取選秀資產。黃蜂擁有大量千萬級別的優質老將，勇士若能將無法上場的波爾辛吉斯轉化為1到2名能進入輪替的側翼，對減輕柯瑞的負擔將有直接幫助。打包波爾辛吉斯合約與未來多張首輪籤、甚至選秀互換權，鎖定鵜鶘隊側翼墨菲（Trey Murphy III）或瓊斯（Herb Jones）。鵜鶘在續約貝（Saddiq Bey）後側翼人滿為患，有可能出售資產。墨菲極具得分爆發力，但代價非常昂貴。美媒強調，這項方案風險極高，唯有勇士能在開季前兩個月靠著柯瑞苦撐維持在西區前六、且巴特勒復出狀況良好時才值得「梭哈」未來。若勇士最終只是附加賽邊緣球隊，貿然送走首輪籤將對未來的重建造成毀滅性的打擊。對於勇士總管小鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）而言，波爾辛吉斯的合約如今已經是燙手山芋。勇士究竟會選擇小補小修換取綠葉，還是痛定思痛打包首輪籤強攻即戰力，將直接決定柯瑞傳奇生涯最後舞臺的成敗。