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霜降節氣意思是什麼？不是霜從天上降下來

霜降習俗有哪些？秋收、進補是重點

▲新埔、北埔一帶會利用風勢製作柿餅。（圖／新竹縣政府提供）

霜降吃什麼？柿子正當時、中醫教養生

▲沈俐伶醫師分享霜降時節養生食材。（圖／宜蘊醫療提供）

2026霜降節氣正是今天10月23日，霜降是二十四節氣中的第18個節氣，也是秋季最後一個節氣，象徵天氣逐漸轉涼、冬天腳步愈來愈近。不少人好奇霜降意思是什麼、有哪些傳統習俗，以及霜降吃什麼最應景。從秋季盛產的柿子、柿餅，到秋冬進補與地方農產特色，《NOWNEWS今日新聞》整理霜降節氣由來、霜降習俗及應景食物一文掌握。「霜降」意思與氣溫轉冷、露水凝結成霜有關，進入秋季後，暑氣逐漸消退，到了深秋，夜晚及清晨的地面水氣遇冷凝結，當氣溫更低時，就可能形成細小的白色冰晶，因此稱為「霜降」。不過，霜並不是從天上落下來，而是水氣在接近地面的物體表面凝結形成，台灣位於亞熱帶與熱帶地區，平地出現結霜的機會不多，霜降節氣主要代表季節進入秋末、天氣逐漸轉涼，也是秋天邁向冬天的重要過渡時節。霜降習俗與秋收、季節變化及飲食文化息息相關，民間有「一年補透透，不如補霜降」的說法，不少人會把霜降視為秋冬進補的時節，部分地區也流傳吃柿子、補充營養迎接寒冬的習慣。台灣也有不少霜降相關特色，像是新竹受到東北季風影響，強勁的「九降風」有利於米粉乾燥，新埔、北埔一帶也會利用風勢製作柿餅。民間另有「霜降，風颱走去藏」的諺語，形容秋末季節變化，但這是傳統說法，並不代表霜降後台灣就不會再有颱風。霜降吃什麼？最具代表性的應景食物之一就是柿子，農業部指出，霜降前後正值台灣甜柿產季，例如富有甜柿約從10月中旬後陸續成熟，適合趁當季品嘗，新竹新埔、北埔一帶則可見利用九降風製作柿餅的特色。霜降是秋季的最後一個節氣，代表寒冷的冬天即將到來，台北宜蘊中醫診所沈俐伶醫師指出，季節交替之際，人體的適應能力較為脆弱，容易受到外界環境的影響，透過飲食調養和生活習慣的調整，不僅能提升免疫力，還能為即將來臨的冬季做好身體上的準備。沈俐伶醫師建議，霜降後天氣逐漸轉涼，人體更容易感受到乾燥，免疫系統也可能變得較弱，因此飲食上應多選擇潤燥補氣的食材，來增強身體抵抗力。常見的食材包括：有生津潤肺的效果，可以對抗秋季乾燥，建議與紅棗、蓮子煮成甜湯，滋潤效果更佳。具清熱潤燥之效，能緩解喉嚨乾癢、皮膚乾裂等「秋燥」症狀。健脾補肺，還能補腎固精，適合燉湯或清炒。常用的補氣養血中藥材，有助於提升免疫力，建議泡茶、燉湯或煮粥食用。