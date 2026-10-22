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俄烏美三方談判最快11月10日登場 地點可能選在阿布達比

普丁堅持控制頓內茨克 川普加大施壓烏克蘭

川普、普丁、習近平可能在中國會面

美烏關係生變 烏軍情報與衛星通訊傳受影響

俄烏戰爭持續延燒之際，克里姆林宮21日宣布，俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）已同意最快11月恢復由美國斡旋的俄烏和平談判，預計由美國、俄羅斯及烏克蘭三方代表參與，討論戰後安全保障問題。普丁當天與美國總統川普特使魏科夫（Steve Witkoff）會談近3小時，雙方也談及川普、普丁及中國國家主席習近平下月在中國舉行三方峰會的可能性。根據路透社報導，普丁21日在俄羅斯聖彼得堡一座宮殿接待魏科夫，這是兩人第9次面對面會晤。會談開始前，俄方釋放遭拘留的美國退休教師哈伯德（Stephen Hubbard），回應川普先前提出的要求。克里姆林宮表示，新一輪三方和平談判最快可在11月10日或之後展開，地點可能選在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比。談判預計先由技術層級官員參與，重點討論戰爭結束後，如何保障俄羅斯與烏克蘭雙方的安全。上一次由美國斡旋的俄烏和平談判是在今年2月舉行，隨後因美國與以色列對伊朗發動戰爭而中斷。魏科夫20日曾在挪威奧斯陸與烏克蘭總統澤倫斯基，以及芬蘭、挪威領袖和歐洲、北約代表會面。美方表示，烏克蘭提出新的構想與建議，談判出現一定進展。不過，俄羅斯總統外交政策助理鄂夏柯夫（Yuri Ushakov）表示，魏科夫轉達的部分談判內容並未完全符合俄方期待，顯示雙方立場仍存在分歧。儘管俄羅斯同意重啟談判，但普丁至今未明顯鬆動主要談判條件，包括要求全面控制烏克蘭東部頓內茨克地區、阻止烏克蘭加入北約，以及達成全面和平協議，而非僅止於暫時停火。另一方面，川普近期持續向烏克蘭施壓，要求盡快達成協議。他20日更警告，烏克蘭應該結束戰爭，否則恐面臨「非常糟糕的事情」。澤倫斯基則表示，希望未來能與川普、普丁舉行三方會談，直接討論結束戰爭的關鍵問題。不過，克里姆林宮強調，若要安排普丁與澤倫斯基會面，必須事先由雙方幕僚充分準備，確保會談具有實質意義。除了俄烏戰爭，魏科夫與普丁也討論川普、普丁及習近平下月在中國舉行三方峰會的可能性。克里姆林宮表示，北京方面已著手準備這場可能成行的會晤，若順利舉行，將是三國領導人首次以此形式共同會面。此外，普丁也向美方表示，俄羅斯願意利用與伊朗長期建立的關係，協助華府處理伊朗核問題，並認為美伊仍有必要且有可能達成協議。雙方同時討論經濟合作，包括俄羅斯向美國大量供應肥料，以及其他可能推動的重大聯合投資計畫。此次和平談判重啟之際，美烏關係卻出現緊張跡象。川普政府本月初宣布與俄羅斯達成柴油出口協議，希望藉此降低美國國內能源價格，但此舉也引發烏克蘭及歐洲盟友擔憂，質疑華府對基輔的支持可能減弱。烏克蘭近期表示，部分美方情報共享及Starshield軍用衛星系統的使用受到干擾。不過，澤倫斯基指出，20日奧斯陸會談已就解決相關問題達成共識。《華爾街日報》21日則引述美國官員及知情人士報導，特斯拉執行長馬斯克上週曾下令降低烏克蘭使用的軍規版Starlink衛星服務效能，可能影響烏軍追蹤俄羅斯彈道飛彈攻擊的能力。《路透社》表示，尚無法獨立證實相關報導。對此，馬斯克強調，相關決定應由美國軍方或總統作出；川普也否認自己涉及此事。美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）21日則重申，華府並未撤銷烏克蘭使用Starlink的權限。