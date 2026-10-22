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▲薔琵颱風北轉過程仍有變數，後續若路徑進一步靠近台灣，風雨威脅也可能隨之增加。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

第29號強烈颱風「薔琵」持續進逼，全台停班停課開出第一槍！台東縣政府宣布蘭嶼鄉、綠島鄉今（22）日下午起停止上班、停止上課。中央氣象署表示，今日上午11時30分將正式發布陸上颱風警報，首波警戒區以花東機率最高，且颱風明後天恐滯留打轉，風雨影響時間恐將拉長。強烈颱風薔琵外圍環流開始發威，首波停班停課資訊正式出爐。台東縣政府上午緊急通報，考量蘭嶼鄉與綠島鄉午後風力、雨勢將顯著增強並達停班停課標準，為顧及鄉親與學生安全，宣布蘭嶼及綠島今（22）日下午起停止上班、停止上課。縣府也特別呼籲沿海居民嚴防長浪，切勿前往海邊觀浪，並儘速備妥防颱物資。除了外島宣布停班停課，中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，氣象署將於今日上午11時30分正式發布陸上颱風警報，首波警戒以花東機率最高，宜蘭也不排除納入。林秉煜更進一步示警，薔琵颱風明後天最接近台灣，但受導引氣流減弱與地形影響，移動速度可能放慢甚至滯留打轉，恐導致風雨時程大幅拉長，提醒全台嚴加戒備。