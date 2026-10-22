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蔡明彥：中共跨國鎮壓升溫 手法從跟監、暴力延伸到假訊息

現行多靠傷害、恐嚇等罪偵辦 國安局支持修《反滲透法》

國安局統計：共諜案起訴人數7年增逾10倍

相聲演員黃逸豪遭揭露疑因批評習近平而遭中國人士出資45萬元，透過台灣在地人士跟監、裝設GPS，甚至策畫「假車禍」將他撞傷；新北地檢署已依重傷害未遂、違反《個資法》等罪嫌起訴5人。對此，國安局長蔡明彥今（22）日表示，目前已掌握部分在地協力網絡名單，大部分都是黑道幫派與相關徵信社，將提供警政署加強掃蕩；他也明確支持修法，包括檢討《反滲透法》，讓政府面對跨國鎮壓時有更完整的法律工具。蔡明彥今受訪談及中國跨境鎮壓升溫時表示，可以看到中共手法開始出現變化，除了過去較傳統的跟監、暴力脅迫，為了規避台灣法律，也出現其他騷擾行為，包括製造假訊息等，已經嚴重侵犯台灣民主法治社會的底線。國安局目前查處跨國鎮壓有2大重點，一是加強保護被害人，另一個則是嚴懲加害者。蔡明彥指出，目前掌握的在地協力網絡，大多是黑道幫派，或與黑道有關的徵信社，國安局也已掌握部分具體名單。不過，目前落網的多半只是執行層面的嫌犯，國安局更關注的是，背後是否存在接受中共指示及資助的犯罪集團與網絡，以及如何進一步瓦解這些網絡。他表示，國安局已將掌握的名單提供警政署，並請警政署針對特定幫派加強掃蕩，希望藉此達到警示與威嚇效果，全面遏止中共跨國鎮壓行為在台灣民主法治社會持續發生。被問到現行法律是否不足，以及是否支持推動修法？蔡明彥則表示，打擊跨國鎮壓確實需要更完善的法律工具。目前偵辦這類案件，主要仍引用《刑法》傷害罪、傷害未遂罪、恐嚇脅迫、侮辱罪，也會使用《個資法》及《組織犯罪防制條例》等規範。蔡明彥表示，如何針對中共跨國鎮壓建立更完整的法治規範，包括《反滲透法》修法，國安局認為有其必要，也支持相關修法及討論，希望讓台灣在處理國安問題及中共跨國鎮壓時，能有更完整的法律工具。此外，國安局送交立法院外交及國防委員會的最新業務報告也指出，中共同時持續推動交流統戰與情工滲透，透過論壇、參訪等活動爭取台灣青年與工商人士赴中發展，也藉情工接觸、網路勾聯等方式滲透軍事單位及政府機關。根據國安局統計，近7年國安共諜案起訴人數已從2020年的6人增加至2026年的73人，另有179人經法院判決，其中163人有罪，定罪率達91%；國安局表示，後續將持續蒐報預警情資、強化安全部署，並加強保護遭跨國鎮壓受害者及依法嚴懲加害者。