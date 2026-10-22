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香港名媛蔡天鳳碎屍案昨（21）日在高等法院續審，案發村屋的樓上鄰居曹展圖出庭作供，透露案發當天下午曾聽見持續20至30分鐘的電鋸聲及撞擊聲；當晚樓下又飄出濃郁的「青紅蘿蔔湯」香味，讓他被勾起食慾，隨即打電話向茶餐廳叫外賣，只不過曹展圖起初表示是聞到「無法形容的煮食氣味」，怎料又改口變成聞到食物的味道，引發辯方質疑鄰居的記憶應該被報導影響了。綜合港媒報導，曹展圖當時住在大埔龍尾村涉案單位樓上。他表示蔡天鳳前公公鄺球於2023年2月租下地下單位後，屋內4扇窗戶陸續被黑色物品遮蓋，從外面無法看清室內情況。案發當天、即2023年2月21日下午3點左右，曹展圖看見兩輛七人車停在單位附近，隨後聽到有人從車上搬運沉重物件進屋。不久後樓下便傳出類似施工的噪音，電鋸聲與劇烈撞擊聲斷續維持約20至30分鐘。曹展圖說，施工聲大到影響他與朋友講電話，但過程中並未聽到任何呼叫或求救聲。到了當晚7點左右，他又聞到樓下傳來濃郁的煮食氣味，辨認為「青紅蘿蔔湯」的味道。這股香味持續一段時間，更讓曹展圖聯想到食物、感到肚子餓，於是致電茶餐廳點餐，約在晚間8點走路出門拿外賣。曹展圖說法成為本次審訊受到關注的證詞之一。辯方盤問時指出，曹展圖最初向警方錄取口供時，只稱聞到一股「無法形容的特別煮食氣味」，如今卻具體表示是青紅蘿蔔湯，質疑他的記憶受到報導影響，並主張案發當天地下單位並未傳出電鋸聲。曹展圖否認事後虛構證詞，堅稱內容均為親身所見所聞。他另外表示在案件曝光約5個月後，已於2023年7月搬離原本住所。回顧整起案件，香港名媛蔡天鳳2023年2月遭殺害並肢解，警方其後在大埔龍尾村一處村屋尋獲部分遺骸，其前夫鄺港智、前夫兄長鄺港傑及前公公鄺球被控謀殺，三人均否認控罪，案件至今超過3年仍在持續審理當中。