薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）持續發布海上警報，中央氣象署今（22）日上午10點最新「風雨預報」資料顯示，明（23）日「基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、連江縣、澎湖縣」等17縣市，在雨量或風力達停班停課標準，實際是否停班停課，仍由地方政府判定。
氣象署「雨量預測」上，10月22日下午2點至10月23日下午2點，「宜蘭縣山區」達停班課標準，未來24小時雨量達到300至450毫米。
「風力預報」部分，10月23日上午0點至10月23日上午6點，風力達標停班課地區包括「基隆市濱海鄉鎮、新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、宜蘭縣濱海鄉鎮、花蓮縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮、連江縣濱海鄉鎮、澎湖縣濱海鄉鎮」，普遍要注意10級至11級的強陣風。
薔琵颱風恐出現打轉 風雨時間拉長
氣象署說明，薔琵颱風的陸上警報將在上午11時30分發布，由於颱風明後天接近台灣時，太平洋高壓導引氣流會逐漸減弱，加上颱風可能受到地形影響，移動速度有機會減慢，不排除出現「滯留或打轉」情形，若移動速度變慢，或行進路徑比預期更靠近台灣，將使風雨影響時間拉長，民眾應持續留意最新預報。
氣象署提醒，今天北部、東半部降雨逐漸增加，大台北山區及宜蘭山區可能出現局部大雨；周五至周六，颱風外圍環流影響更加明顯，北部、宜蘭及中部山區、花蓮山區都要留意局部大雨或豪雨，其中北部及宜蘭山區不排除出現豪雨等級以上雨勢。
風力方面，今天起各地近海可能出現9至11級強陣風，隨著薔琵颱風進一步接近，風力預計在今晚至明天白天更加明顯，沿海及空曠地區都要留意強風影響，尤其周五颱風最接近台灣時，北海岸、宜蘭、恆春半島等地可能出現接近12級的強陣風，西半部沿海及離島也不可掉以輕心。
🟡颱風停班停課標準是什麼？
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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「風力預報」部分，10月23日上午0點至10月23日上午6點，風力達標停班課地區包括「基隆市濱海鄉鎮、新北市濱海鄉鎮、桃園市濱海鄉鎮、新竹縣濱海鄉鎮、新竹市濱海鄉鎮、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、宜蘭縣濱海鄉鎮、花蓮縣濱海鄉鎮、台東縣濱海鄉鎮、連江縣濱海鄉鎮、澎湖縣濱海鄉鎮」，普遍要注意10級至11級的強陣風。
氣象署說明，薔琵颱風的陸上警報將在上午11時30分發布，由於颱風明後天接近台灣時，太平洋高壓導引氣流會逐漸減弱，加上颱風可能受到地形影響，移動速度有機會減慢，不排除出現「滯留或打轉」情形，若移動速度變慢，或行進路徑比預期更靠近台灣，將使風雨影響時間拉長，民眾應持續留意最新預報。
氣象署提醒，今天北部、東半部降雨逐漸增加，大台北山區及宜蘭山區可能出現局部大雨；周五至周六，颱風外圍環流影響更加明顯，北部、宜蘭及中部山區、花蓮山區都要留意局部大雨或豪雨，其中北部及宜蘭山區不排除出現豪雨等級以上雨勢。
風力方面，今天起各地近海可能出現9至11級強陣風，隨著薔琵颱風進一步接近，風力預計在今晚至明天白天更加明顯，沿海及空曠地區都要留意強風影響，尤其周五颱風最接近台灣時，北海岸、宜蘭、恆春半島等地可能出現接近12級的強陣風，西半部沿海及離島也不可掉以輕心。
據《天然災害停止上班及上課作業辦法規定》，氣象預報颱風暴風半徑4小時內可能經過之地區，其「平均風力可達7級以上」或「陣風可達10級以上」時，或未來24小時累積雨量預測達「山區200毫米及平地350毫米（各縣市標準不一）」，且已致災或有致災之虞時，達到停班停課標準。
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