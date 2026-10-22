雙11購物節速食優惠第一槍！肯德基表示，爆脆無骨雞腿霸、大份香酥脆薯都「買一送一」，「2塊咔啦脆雞＋蛋撻」套餐才111元、「6塊咔啦脆雞＋2顆原味蛋撻」299元，《NOWNEWS今日新聞》整理肯德基雙11優惠代碼10組一次掌握。
肯德基炸雞買一送一！2咔啦脆雞＋蛋撻111元 雙11優惠代碼一覽
雙11購物節搶先開戰！速食品牌肯德基今（22）日開出第一槍，宣布提前開跑「爽吃111、現折111」限時優惠活動，10月27日至11月16日，放送10組優惠代碼：
買一送一
◾️優惠代碼50518：「薯餅 x 2」特價40元
◾️優惠代碼50519：「4塊上校雞塊 x 2」特價49元
◾️優惠代碼50557：「香酥脆薯（大）x 2」特價69元
◾️優惠代碼50556：「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價71元
◾️優惠代碼50521：百事可樂（中）x 2」特價38元
《NOWNEWS今日新聞》記者發現，這次肯德基炸雞竟然低至5折，平均每塊去骨炸雞腿肉只要35.5元很划算，最推薦消費者購買。
111元套餐
◾️優惠代碼50560：「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻」特價111元（原價173元打64折）
◾️優惠代碼50495：「青花椒香麻脆雞x 2＋冰無糖綠茶（小）」特價111元（原價189元打59折）
◾️優惠代碼50562：「原味蛋撻x 2＋8塊上校雞塊」特價111元（原價196元打57折）
10月27日至11月16日
◾️優惠代碼50563：「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 2」特價299元（原價524元打57折）
◾️優惠代碼50564「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋沾醬＋原味蛋撻 x 2」特價299元（原價540元打55折）
頂呱呱：69折「呱呱包套餐」今開賣！
10月22日至10月26日連續5天，頂呱呱主打「呱呱包，包你滿足」優惠活動，3組套餐最便宜139元起、最低下殺69折！
◾️呱呱包午茶組：「呱呱包＋甜甜包＋地瓜薯條＋可樂M」特價139元（原價202元）。
◾️呱呱包雙入重量餐：「呱呱包2顆＋青花椒鹹酥雞＋甜甜包＋地瓜薯條＋可樂M」特價259元（原價376元）
◾️呱呱包分享組：「呱呱包4顆＋呱呱雞脆骨＋青花椒鹹酥雞＋甜甜包2顆＋地瓜薯條＋1.25L可樂」特價439元（原價631元）
活動期間凡購買任一活動套餐，可享不限量加碼優惠：
◾️加購「辣味雞翅2入」特價75元（原價118元）
◾️加購「原味雞腿2入」特價89元（原價120元）
提醒大家，全台門市（桃園機場／松山機場門市除外）、勇敢點（線上點餐）開賣。
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雙11購物節搶先開戰！速食品牌肯德基今（22）日開出第一槍，宣布提前開跑「爽吃111、現折111」限時優惠活動，10月27日至11月16日，放送10組優惠代碼：
買一送一
◾️優惠代碼50518：「薯餅 x 2」特價40元
◾️優惠代碼50519：「4塊上校雞塊 x 2」特價49元
◾️優惠代碼50557：「香酥脆薯（大）x 2」特價69元
◾️優惠代碼50556：「爆脆無骨雞腿霸 x 2」特價71元
◾️優惠代碼50521：百事可樂（中）x 2」特價38元
《NOWNEWS今日新聞》記者發現，這次肯德基炸雞竟然低至5折，平均每塊去骨炸雞腿肉只要35.5元很划算，最推薦消費者購買。
111元套餐
◾️優惠代碼50560：「咔啦脆雞 x 2＋原味蛋撻」特價111元（原價173元打64折）
◾️優惠代碼50495：「青花椒香麻脆雞x 2＋冰無糖綠茶（小）」特價111元（原價189元打59折）
◾️優惠代碼50562：「原味蛋撻x 2＋8塊上校雞塊」特價111元（原價196元打57折）
10月27日至11月16日
◾️優惠代碼50563：「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 2」特價299元（原價524元打57折）
◾️優惠代碼50564「爆脆無骨雞腿霸 x 6＋沾醬＋原味蛋撻 x 2」特價299元（原價540元打55折）
10月22日至10月26日連續5天，頂呱呱主打「呱呱包，包你滿足」優惠活動，3組套餐最便宜139元起、最低下殺69折！
◾️呱呱包午茶組：「呱呱包＋甜甜包＋地瓜薯條＋可樂M」特價139元（原價202元）。
◾️呱呱包雙入重量餐：「呱呱包2顆＋青花椒鹹酥雞＋甜甜包＋地瓜薯條＋可樂M」特價259元（原價376元）
◾️呱呱包分享組：「呱呱包4顆＋呱呱雞脆骨＋青花椒鹹酥雞＋甜甜包2顆＋地瓜薯條＋1.25L可樂」特價439元（原價631元）
活動期間凡購買任一活動套餐，可享不限量加碼優惠：
◾️加購「辣味雞翅2入」特價75元（原價118元）
◾️加購「原味雞腿2入」特價89元（原價120元）
提醒大家，全台門市（桃園機場／松山機場門市除外）、勇敢點（線上點餐）開賣。