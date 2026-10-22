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肯德基炸雞買一送一！2咔啦脆雞＋蛋撻111元 雙11優惠代碼一覽

買一送一

《NOWNEWS今日新聞》記者發現，這次肯德基炸雞竟然低至5折，平均每塊去骨炸雞腿肉只要35.5元很划算，最推薦消費者購買。

111元套餐

10月27日至11月16日

▲2026肯德基「雙11」速食優惠一表看懂。（圖／肯德基kfcclub.com.tw）

頂呱呱：69折「呱呱包套餐」今開賣！

▲頂呱呱開賣呱呱包優惠，3組套餐下殺69折、最便宜139元！還有炸雞優惠加碼。（圖／頂呱呱tkkinc.com.tw）

雙11購物節速食優惠第一槍！肯德基表示，爆脆無骨雞腿霸、大份香酥脆薯都「買一送一」，「2塊咔啦脆雞＋蛋撻」套餐才111元、「6塊咔啦脆雞＋2顆原味蛋撻」299元，《NOWNEWS今日新聞》整理肯德基雙11優惠代碼10組一次掌握。雙11購物節搶先開戰！速食品牌肯德基今（22）日開出第一槍，宣布提前開跑「爽吃111、現折111」限時優惠活動，10月27日至11月16日，放送10組優惠代碼：（原價173元打64折）（原價189元打59折）（原價196元打57折）（原價524元打57折）（原價540元打55折）10月22日至10月26日連續5天，頂呱呱主打「呱呱包，包你滿足」優惠活動，3組套餐最便宜139元起、最低下殺69折！◾️呱呱包午茶組：（原價202元）。◾️呱呱包雙入重量餐：（原價376元）◾️呱呱包分享組：（原價631元）活動期間凡購買任一活動套餐，可享不限量加碼優惠：◾️加購（原價118元）◾️加購（原價120元）提醒大家，全台門市（桃園機場／松山機場門市除外）、勇敢點（線上點餐）開賣。