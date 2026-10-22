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高灘地停車場16時起只出不進 20時強制拖吊

薔琵颱風周五至周六影響最劇 侯友宜要求超前部署

市府籲提前移車、防颱 避免前往海邊觀浪

強烈颱風薔琵持續逼近台灣，台北市府今（22）日宣布，22日18時執行疏散門及越堤坡道「只出不進」管制；新北市政府也同步宣布，因應颱風可能帶來的強風豪雨及河川水位上漲，新北市高灘地停車場今日下午4時起實施車輛「只出不進」，晚間8時起強制拖吊，橫移門及越堤道則預計晚間10時完成封閉。 此外，為方便民眾提前移車，市府同步宣布今日下午4時起，開放橫移門周邊部分道路紅黃線停車，提醒車主儘速將車輛移往安全地點，避免受颱風影響。北市水利處表示，因薔琵颱風逐漸接近，且中央氣象署於21日深夜發布海上颱風警報，風雨最為猛烈的階段預計落在23日至24日。其中23日受到颱風或其外圍環流直接影響，北部與東北部降雨較為明顯，因此本市將於10月22日18時執行疏散門及越堤坡道「只出不進」管制（內1、內2、基11、基11-1疏散門仍維持通行），請在河濱公園活動人員、車輛儘早遠離河川區域，以確保生命財產安全，並於管制執行4小時後(同日22時)將開始拖離堤外停車場滯留車輛。北市府也說，配合本市政策執行疏散門「只出不進」管制後4小時，開始拖吊堤外滯留車輛，針對未移置車輛將依車型大小處1,800至4,800元罰鍰，經拖吊之車輛另需繳納移置費及保管費，請停放車輛於河濱公園的駕駛人要多加注意。最新疏散門啟閉情形可上網查詢或至戀戀水綠臺北水利LINE官方帳號查詢。新北市政府表示，因應薔琵颱風來襲，今日下午4時起，高灘地停車場全面實施車輛「只出不進」管制，晚間8時起將進行強制拖吊作業，橫移門及越堤道則於晚間10時完成封閉，呼籲停放於高灘地停車場的車主務必掌握時間，儘速完成移車。此外，考量民眾移車需求，市府也宣布，自今日下午4時起，開放橫移門周邊部分道路紅黃線停車，提供民眾臨時停放車輛使用。相關開放路段及停車資訊，可至新北市政府網站「市府消息－市政新聞」查詢。根據中央氣象署及新北市天氣團隊最新研判，強烈颱風薔琵目前位於新北市東南方約750公里海面，七級暴風半徑達280公里，海上颱風警報已發布。由於颱風路徑逐漸西移，預估周五（23日）上午起暴風圈將經過新北市上空，周五至周六（24日）將是影響最明顯的時段。新北市長侯友宜今日上午8時30分主持第一次防颱工作會報，新北市災害應變中心也已於上午5時30分二級開設。侯友宜要求市府團隊全面戒備、超前部署，包括加強路樹、招牌及工地鷹架固定，提前預布抽水機組及相關搶災設備，降低強風豪雨可能造成的災害。針對山區及坡地災害，侯友宜特別點名烏來、坪林、三峽、新店及石碇等5個易致災行政區，要求加強防災整備，若達到預防性撤離條件，必要時應於今日完成撤離作業，確保居民安全。侯友宜提醒，薔琵颱風環流範圍廣大，可能帶來強風、豪雨及長浪，呼籲市民切勿前往海邊觀浪、釣魚或從事山區活動，並提前備妥防災物資，留意橫移門封閉及相關交通管制資訊。新北市府也呼籲，停放於高灘地停車場的車主應儘速移車，避免因強制拖吊或道路封閉影響權益。民眾可透過臉書「我的新北市」、LINE「新北市政府」掌握最新颱風動態與防災資訊。