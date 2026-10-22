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2026-27年NBA例行賽今（22）日上演焦點對決，邁阿密熱火在主場迎戰明尼蘇達灰狼，休賽季轉戰南灘的「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）迎來加盟後的例行賽首秀，正面交鋒愛德華茲（Anthony Edwards）與「球三」鮑爾（LaMelo Ball）組成的灰狼新後場。字母哥雖然攻下35分，仍無法阻止球隊崩盤，愛德華茲則狂轟45分，率領灰狼以131：106大勝熱火，讓字母哥的轉隊首戰以25分差距的慘敗收場。熱火開幕戰將進攻重心交給字母哥，搭配阿德巴約（Bam Adebayo）組成全新禁區搭檔。字母哥開賽便展現強大禁區破壞力，頻頻利用身材與爆發力切入得分，上半場9投8中攻下21分，展現極高進攻效率。不過，灰狼也有備而來，愛德華茲與LaMelo組成的全新後場搭檔，透過持球突破、外線投射與快速傳導，不斷考驗熱火防線。灰狼首節以34：32取得領先，第二節再打出35：27攻勢，半場結束以69：59領先10分。易籃後，灰狼持續擴大領先優勢，愛德華茲不斷利用個人進攻能力撕裂防線，LaMelo也提供外圍火力與組織支援，讓熱火難以兼顧禁區與三分線防守。愛德華茲前三節便攻下36分，灰狼單節再以30：22壓制熱火，帶著99：81、18分的領先優勢進入決勝節。雙方最大差距來自外線，灰狼前三節三分球得分高達54分，熱火卻只有21分，光是外線就落後33分，成為比賽勝負的重要分水嶺。儘管字母哥前三節已經貢獻28分，仍難以彌補團隊外線失準的問題。進入第四節，熱火依舊無法有效縮小差距，灰狼最終以25分之差帶走勝利。愛德華茲此役攻下全場最高45分，成為灰狼贏球最大功臣，與LaMelo搭檔的首場例行賽便展現強大進攻威脅。灰狼除了外線投射表現出色，也透過積極爭搶籃板及製造對手失誤，掌握比賽節奏。反觀熱火，即使字母哥首秀就攻下35分，依然無法彌補團隊進攻火力不足的問題。尤其字母哥不在場時，球隊缺乏穩定得分來源，外線無法有效牽制灰狼防守，也讓他與阿德巴約的禁區組合難以發揮預期效果。熱火開季首戰的表現，隨即在社群與球評圈掀起討論。熱火除了安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）之外幾乎沒有進攻火力，投籃手感低迷，而安戴托昆波不在場上的時間更是慘不忍睹，球迷表示「完全提不起勁」，社群上也有球迷毫不留情開酸，有人直呼熱火「被徹底打爆」，也有人形容這場比賽讓熱火在有安戴托昆波的情況下，「看起來像一支G League球隊」。