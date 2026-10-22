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薔琵颱風來襲，台北市政府晚間宣布明（23）日停止上班、停止上課，原訂23日在台北流行音樂中心舉行的第61屆節目類金鐘獎頒獎典禮確定延期。承辦單位三立電視宣布，考量入圍者、工作人員及民眾安全，典禮將依照原定應變方案，順延至25日舉辦。承辦單位三立電視指出，因應薔琵颱風影響，臺北市政府已宣布明日（10/23）停止上班上課。考量民眾、入圍者及與全體現場人員之安全，第61屆金鐘獎頒獎典禮日程異動如下：原定於 10/23（五）舉辦之節目類頒獎典禮，順延至 10/25（日）晚間7時於台北流行音樂中心舉辦；戲劇類頒獎典禮目前則維持於 10/24（六）舉辦。後續將持續關注颱風動向及市府公告，隨時更新相關資訊。此外，【最具人氣綜藝節目獎】決選投票將如期於 10/23（五）17:00 截止，【最具人氣戲劇節目獎】決選投票亦維持於 10/24（六）17:00 截止，最終票選結果將於典禮中公布。也再次提醒，星光大道活動將於台北流行音樂中心表演廳廳內舉行，不開放一般民眾觀禮。颱風來襲，請大家務必做好防颱準備、注意自身出入安全，也持續鎖定官方社群獲取最新資訊。至於原訂24日舉行的戲劇類金鐘獎頒獎典禮，目前仍維持原定安排，後續是否受到颱風影響，將視當天天候狀況及台北市政府停班停課公告調整。第61屆金鐘獎罕見因颱風更動典禮日期，也讓入圍者的紅毯及出席行程必須臨時重新安排。