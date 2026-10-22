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台北市長選戰首場辯論在即，民進黨候選人沈伯洋為備戰辯論，日前邀請行政院秘書長張惇涵、國安會諮詢委員黃重諺、行政院政務委員馬永成閉門沙盤推演，端出「總統級」幕僚陣容，引發外界關注。對此，沈伯洋今（22）日受訪時坦言，這是他人生第一場辯論，「真的還蠻難的」，現在剩下幾天，會盡力準備。沈伯洋上午於捷運南京復興站發送第二期《順報》，外界關切，為備戰辯論，沈伯洋與總幹事吳思瑤向張惇涵、黃重諺與馬永成請益一事。沈伯洋直言，這是他人生第一次辯論，總幹事做了不少的安排，很多前輩比較有經驗，聆聽後才發現，「哇！辯論其實真的蠻難的」，要如何在短時間內，把論點講清楚，有時候問題可能不太像是問題、回答可能不太像回答，會有各式各樣的暗招在裡面。沈伯洋提到，那天稍微學習後才知道，原來要準備的事項那麼多，現在只剩幾天，就是盡力準備，至少能夠在辯論時把論點講清楚。另外，傳出地下賭盤看漲選情，甚至拒收勝選押注以避險。沈伯洋困惑，誰做出避險決定？並鼓勵大家多買大樂透、威力彩，地下賭盤不太符合社會常規。媒體關心，先前夜市攤販貼出洋流海報遭市府發文，要求攤商不得在公共區域懸掛競選文宣，近來又發生阮劇團遭文化局關切。沈伯洋重申，要遵守行政中立的是公務員及公務機關，攤商或劇團並沒有行政中立的問題，可能是北市府在與民溝通的過程對法規有所誤會。此外，明日將抽出號次，沈伯洋昨也透過「市長，我幫你抽好了！」活動抽出將代抽號次的市民主委，但也有可能因颱風假而改期。沈伯洋說明，今天將與幸運中籤的主委Lydia Lin開會，希望可以沾沾Lydia Lin的喜氣。