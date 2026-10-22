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高雄市1名40歲姚姓男子騎乘普通重型機車沿樹人路往鎮中路方向行駛，不僅車身左右搖晃，面對員警交通指揮竟毫無反應，甚至持續朝員警所在方向靠近。兩員警隨即主動上前攔查，姚男辯稱自己吃安眠藥，所以神情恍惚。但值勤員警發現姚男手指夾電子菸及菸彈，懷疑他毒駕，經檢測確認陽性，將他依違反毒品危害防制條例及公共危險罪嫌法辦。高雄警局前鎮分局指出，10月18日上午10時左右，前鎮區鎮中路與樹人路口因交通事故，路面殘留油污，前鎮分局草衙派出所員警為避免其他用路人發生二次事故，隨即在場疏導交通，發現姚男騎機車搖晃，且對2名員警指揮交通毫無反應，甚至持續朝員警方向靠近。員警隨即攔下姚男盤查，面對警方詢問，姚男神情恍惚、反應遲緩，聲稱自己只是服用了安眠藥，並表示身上沒有其他違禁物品，卻又從外套口袋取出兩支電子菸機體及兩顆已使用完畢的菸彈。員警研判，懷疑姚男涉及施用毒品後駕車。警方進一步查證發現，姚男竟從未考領駕駛執照，卻仍騎乘機車上路。經依法實施毒品唾液快篩檢測，結果呈陽性反應，並依規定實施施用毒品後駕車觀測，且菸彈經檢驗呈毒品陽性反應，全案依觸犯《毒品危害防制條例》及《刑法》公共危險罪等規定，移請臺灣高雄地方檢察署偵辦。警方另針對姚男交通違規依法舉發。姚男無照駕駛，最高可處新臺幣3萬6,000元罰鍰；施用毒品後駕車，最高可處新臺幣9萬元罰鍰，兩項違規合計最高恐面臨新臺幣12萬6,000元罰鍰，並依法移置保管車輛、查扣車牌。前鎮分局分局長黃元民強調，維護道路安全不僅在於處理已發生的事故，更在於及早發現並排除潛在危險。施用毒品後駕車猶如道路上的不定時炸彈，稍有不慎便可能危及無辜用路人，呼籲民眾切勿心存僥倖，警方將持續強化巡邏及交通執法，嚴正取締毒駕行為，全力守護市民生命與交通安全。