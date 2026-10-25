「綜藝節目主持人獎」有機會是《週末最強大》胡瓜、陳亞蘭及歐漢聲拿下；「實境節目主持人獎」的部分，《嗨！營業中 第六季》姚元浩、莎莎、吳映潔的獲獎機率較高。至於沈玉琳大病初癒

後回歸拚拿獎，宮小立預測雖獲得許多評審的注意力以及討論度，但奪獎仍差臨門一腳。

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▲命理師認為沈玉琳、Melody主持的《11點熱吵店》雖主持方式有別出心裁的創意，能夠獲得許多評審的注意力以及討論度，但仍差臨門一腳。（圖／記者趙文彬攝影）

▲命理師表示，《嗨！營業中6》特別是在2位女主持人，莎莎（左）以及吳映潔（中）的運勢走強下，能帶動整體能量上揚，奪得獎項。（圖／嗨！營業中FB）

▲《NOWNEWS今日新聞》在金鐘獎綜藝類獎項揭曉前，找來命理師宮小立（如圖）進行塔羅占卜。（圖／清水孟 宮小立老師提供）

第61屆金鐘獎將於今（25）日晚間在台北流行音樂中心登場，其中最受關注的「綜藝節目主持人獎」、「實境節目主持人獎」今年依舊是競爭激烈，因此《NOWNEWS今日新聞》在獎項揭曉前，找來命理師宮小立進行塔羅占卜預測結果，今年「綜藝節目主持人獎」入圍者包括《綜藝大熱門》、《11點熱吵店》、《週末最強大》、《全民星攻略》以及《真料理兩鍋論》。宮小立進行塔羅占卜後分析，《週末最強大》抽中「權杖3+權杖國王」，節目在規劃上，有舊瓶裝新酒的態勢，主持人的新能量帶動不一樣的體驗，讓能量不斷上升，最終有望獲得青睞，奪得主持人大獎。至於沈玉琳、Melody主持的《11點熱吵店》雖主持方式有別出心裁的創意，能夠獲得許多評審的注意力以及討論度，但仍差臨門一腳。曾多次入圍並於2020年奪下主持人獎的《全民星攻略》，主持人曾國城、蔡尚樺的表現穩定，並且有許多知識顛覆大眾既有的觀念，只是競爭對手運勢較強，因此較難脫穎而出；至於深受觀眾喜愛的《綜藝大熱門》，雖主持人能夠獲得許多粉絲支持，然而能量散而不聚，在最終的競爭上，易有後勁不足的情況，難以獲得獎項。邰智源、羅時豐、黃鐙輝、KID（林柏昇）所主持的《真料理兩鍋論》宮小立認為主持人現階段的運勢較弱，不過未來的發展將慢慢走強。「實境節目主持人獎」的部分，由《廚師的迫降：客家廚房2》、《嗨！營業中6》、《胡來旅行社》、《飢餓遊戲》、《人生幹大事上山吧！台灣隊》等節目角逐，宮小立認為《廚師的迫降：客家廚房2》、《嗨！營業中6》整體能量較強，因此會有2強相爭的情況，但最後《嗨！營業中6》「寶劍4+女祭司」的獲獎機率較高，命理師表示：「特別是在2位女主持人，莎莎以及吳映潔的運勢走強下，能帶動整體能量上揚，奪得獎項。」另外，《廚師的迫降：客家廚房2》雖來勢洶洶，在評選過程中確實有受到相當大的關注，但最終有可能成為遺珠；至於多次入圍卻總與主持人獎擦肩而過的《飢餓遊戲》，宮小立表示：「主持人的風格各具特色，但以能量來看，難以相互融合，且每一位的運勢參差不齊，會相互影響，難以有1+1大於2的好效果。」至於最終結果究竟誰能拔得頭籌，將於典禮當天正式揭曉。