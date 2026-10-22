薔琵颱風發海警，並且全台累積17縣市達到雨量或風力停班停課標準。陸海空交通全面戒備，淡江大橋已經封閉人行/自行車道；海運共33航次停航；空運則累積取消125架次。相關交通異動整理如下。
陸運：避免進入濱海、山區
淡江大橋預警管制
交通部公路局北區養護工程分局表示，考量21日起晚間淡水地區10平均風力可能達7級，甚至9級以上強陣風，以及23日清晨平均風力達8級，因此昨（21日）晚人行/自行車道實施預警性封閉管制或改道宣導，機車道實施降速管制。同時將依據氣象情資在今（22）日入夜後封閉機車道。若風雨達危險標準，北區養護工程分局將在封路管制前2至4小時發布行動報預告。
公路局提醒，淡江大橋設計可承受16級風，即使強颱侵襲也安全無虞，但考量地處淡水河出海口，多有瞬間強陣風，為維護用路人安全，故提前於夜間預警性封閉人行/自行車道。請往來淡水八里間用路人，可改行關渡大橋。同時提醒颱風期間，儘量避免進入濱海及山區路段；如遇天候改變、現場落石等因素，將視公路狀況機動管制，不排除封閉道路，禁止人車通行。
最新路況可至公路局省道即時路況系統查詢或撥打1968、0800-001-821；另可收聽警察廣播電臺，並留意道路資訊可變看板。
國道強風管制速限
國道將針對易受強風影響路段採取降低速限、禁止大型車行駛、宣導大型車改道或封閉路段等交通管制措施。依照往例風力情形及替代道路條件分為 A、B 級；A 級路段必要時可能採取禁止大型車行駛或封閉之路段；B 級路段則以降低速限及宣導建議大型車改道為主。
A級管制路段
如平均風速達7級以上、未達8級時，最高速限將降低至時速70公里，並禁止大型車行駛高架路段。若平均風速達8級以上、未達10級時，最高速限將降低至時速40公里，並持續禁止大型車行駛。平均風速達10級以上時，將視情形封閉相關路段。
B級管制路段如平均風速達7級以上、未達8級時，最高速限將降低至時速70公里，並宣導建議大型車改道；平均風速達8級以上時，最高速限將降低至時速40公里，並持續宣導建議大型車改道。
如發生水漂現象，請鬆開油門、穩住方向盤並逐漸降低車速，切勿急踩煞車。如能見度過低或車輛已明顯受到側風影響，請至鄰近服務區暫避，或由最近交流道駛離國道，切勿勉強行駛。
海運：33航次停航 暫緩離島行程
交通部航港局天然災害應變小組10月22日上午10時通報，受薔琵颱風影響，當日共有8條航線、33航次停航。航港局呼籲，颱風期間民眾應不要前往離島旅遊；如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。
今日異動狀況
空運：國內線取消91架次 國際及兩岸航線取消34架次
民航局薔琵颱風應變小組統計，截至10月22日上午10時，國內線已有91架次取消、1架次延誤，國際及兩岸航線則有34架次取消。
國籍航空公司今日航班異動
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淡江大橋預警管制
交通部公路局北區養護工程分局表示，考量21日起晚間淡水地區10平均風力可能達7級，甚至9級以上強陣風，以及23日清晨平均風力達8級，因此昨（21日）晚人行/自行車道實施預警性封閉管制或改道宣導，機車道實施降速管制。同時將依據氣象情資在今（22）日入夜後封閉機車道。若風雨達危險標準，北區養護工程分局將在封路管制前2至4小時發布行動報預告。
公路局提醒，淡江大橋設計可承受16級風，即使強颱侵襲也安全無虞，但考量地處淡水河出海口，多有瞬間強陣風，為維護用路人安全，故提前於夜間預警性封閉人行/自行車道。請往來淡水八里間用路人，可改行關渡大橋。同時提醒颱風期間，儘量避免進入濱海及山區路段；如遇天候改變、現場落石等因素，將視公路狀況機動管制，不排除封閉道路，禁止人車通行。
最新路況可至公路局省道即時路況系統查詢或撥打1968、0800-001-821；另可收聽警察廣播電臺，並留意道路資訊可變看板。
國道強風管制速限
國道將針對易受強風影響路段採取降低速限、禁止大型車行駛、宣導大型車改道或封閉路段等交通管制措施。依照往例風力情形及替代道路條件分為 A、B 級；A 級路段必要時可能採取禁止大型車行駛或封閉之路段；B 級路段則以降低速限及宣導建議大型車改道為主。
A級管制路段
如平均風速達7級以上、未達8級時，最高速限將降低至時速70公里，並禁止大型車行駛高架路段。若平均風速達8級以上、未達10級時，最高速限將降低至時速40公里，並持續禁止大型車行駛。平均風速達10級以上時，將視情形封閉相關路段。
- 國道1號汐五高架、五楊高架
- 國道1號373k以南至高雄港連絡道
（因原最高速限為時速60公里，屆時最高速限將降低至時速50公里）
- 國道3號燕巢系統交流道以南
- 國道5號頭城至蘇澳路段
B級管制路段如平均風速達7級以上、未達8級時，最高速限將降低至時速70公里，並宣導建議大型車改道；平均風速達8級以上時，最高速限將降低至時速40公里，並持續宣導建議大型車改道。
- 國道3號香山至快官路段
- 國道4號清水至豐勢路段
如發生水漂現象，請鬆開油門、穩住方向盤並逐漸降低車速，切勿急踩煞車。如能見度過低或車輛已明顯受到側風影響，請至鄰近服務區暫避，或由最近交流道駛離國道，切勿勉強行駛。
海運：33航次停航 暫緩離島行程
交通部航港局天然災害應變小組10月22日上午10時通報，受薔琵颱風影響，當日共有8條航線、33航次停航。航港局呼籲，颱風期間民眾應不要前往離島旅遊；如有需要返台旅客，請善用當日開航航班返台，以免因船班停航而滯留離島。
今日異動狀況
- 基隆-馬祖：全部停航（3航次）。
- 南竿福澳-福州琅岐：全部停航（4航次）。
- 北竿白沙-福州黃岐：全部停航（4航次）。
- 金門-石井：全部停航（4航次）。
- 金門-五通：部分停航（開航14 航次，停航10 航次）。
- 高雄-馬公：全部停航（1航次）。
- 富岡-綠島：全部停航（5航次）。
- 富岡-蘭嶼：全部停航（2航次）。
空運：國內線取消91架次 國際及兩岸航線取消34架次
民航局薔琵颱風應變小組統計，截至10月22日上午10時，國內線已有91架次取消、1架次延誤，國際及兩岸航線則有34架次取消。
國籍航空公司今日航班異動
- 中華航空取消桃園、台中及高雄往返沖繩的CI122／CI123、CI312／CI313及CI132／CI133航班，另台中往返沖繩的CI310／CI311航班提前起飛。官網資訊
- 台灣虎航取消桃園往返沖繩那霸的IT232／IT233、高雄往返沖繩那霸的IT289／IT728，以及IT793沖繩那霸飛台中、IT796台南飛沖繩那霸等航班。官網資訊
- 立榮航空，台灣本島往澎湖航班10:00後取消，台中出發航班11:30後取消，台灣本島往返馬祖航班11:30(含)後取消；另部分台中飛金門航班提前起飛。官網資訊
- 華信航空則取消松山往返金門、松山往返澎湖、台中往返金門、台中往返澎湖，以及高雄往返澎湖等多個航班。官網資訊