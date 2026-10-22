強颱薔琵颱風持續逼近台灣，目前路徑共識預估是在東北外海北轉往日本去，不過路徑上略有西修，因此薔琵暴風圈從本來籠罩2/3到現在可能會籠罩全台，不少南部鄉親也在社群討論「高雄、台南敢不敢第一個宣布停班停課？」不過氣象粉專「天氣即時預報」小編也出面分析，南高屏應該是這次比較難判斷的區域。而根據中央氣象署最新風雨預報，目前台南濱海鄉鎮、高雄濱海鄉鎮風力有達到停班停課標準，到底會不會停班停課，最終還是要看各縣市政府決定。
台南、高雄週五會停班停課？氣象專家也認了很難決定
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「高雄敢不敢第一個宣布明天停班課？」貼文曝光後，不少南部鄉親表示「台南要不要也跟上啦！」、「感覺不會放，颱風最邊邊，感覺就是風稍微大雨普通」、「南部放假機率感覺為0」、「真的不太好放假吧，也不要為難市長們，停班停課又不是什麼好事」。而貼文也釣出「天氣即時預報」小編回應：「這次最難決定是否停班停課的區域應該是南高屏，因為剛好位在颱風影響範圍的邊緣。」
不過由於薔琵颱風稍早路徑有西修，「天氣即時預報」也在臉書粉專上發出新路徑圖提到：「首先再次提醒大家，今天的風會更大，明天又會比今天大，且大風的區域會逐步往南部延伸，請注意8級以上強陣風，且一路會影響到周六上午颱風遠離時。」
薔琵颱風路徑西修「暴風圈籠罩全台灣」！台南、高雄週五風力達標
「天氣即時預報」說，根據氣象署及各國預估，颱風路徑持續「往台灣」修正，且各國路徑已有共識，薔琵颱風7級暴風圈除了外島之外，未來將籠罩全台灣陸地，10級暴風圈也將掠過東北角，風雨影響程度明顯增大。周五至周六上半天，全台平地、部分高山注意強風；北部、宜花、中部、南部山區注意較大降雨。
至於氣象署最新公告的風雨預測，南高屏地區到底有沒有達標？雨量部分全台灣只有「宜蘭縣山區」達到停班停課標準，不過在風力部分，包括台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮都有達標，普遍要注意10級至11級的強陣風，因此還是有可能周五停班停課，但最後決定權還是落在各縣市政府手上，民眾晚間記得關注最新消息。
我是廣告 請繼續往下閱讀
有網友在社群平台「Threads」貼文指出「高雄敢不敢第一個宣布明天停班課？」貼文曝光後，不少南部鄉親表示「台南要不要也跟上啦！」、「感覺不會放，颱風最邊邊，感覺就是風稍微大雨普通」、「南部放假機率感覺為0」、「真的不太好放假吧，也不要為難市長們，停班停課又不是什麼好事」。而貼文也釣出「天氣即時預報」小編回應：「這次最難決定是否停班停課的區域應該是南高屏，因為剛好位在颱風影響範圍的邊緣。」
不過由於薔琵颱風稍早路徑有西修，「天氣即時預報」也在臉書粉專上發出新路徑圖提到：「首先再次提醒大家，今天的風會更大，明天又會比今天大，且大風的區域會逐步往南部延伸，請注意8級以上強陣風，且一路會影響到周六上午颱風遠離時。」
「天氣即時預報」說，根據氣象署及各國預估，颱風路徑持續「往台灣」修正，且各國路徑已有共識，薔琵颱風7級暴風圈除了外島之外，未來將籠罩全台灣陸地，10級暴風圈也將掠過東北角，風雨影響程度明顯增大。周五至周六上半天，全台平地、部分高山注意強風；北部、宜花、中部、南部山區注意較大降雨。
至於氣象署最新公告的風雨預測，南高屏地區到底有沒有達標？雨量部分全台灣只有「宜蘭縣山區」達到停班停課標準，不過在風力部分，包括台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮都有達標，普遍要注意10級至11級的強陣風，因此還是有可能周五停班停課，但最後決定權還是落在各縣市政府手上，民眾晚間記得關注最新消息。
更多「薔琵颱風」相關新聞。