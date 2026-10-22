我是廣告 請繼續往下閱讀

台南、高雄週五會停班停課？氣象專家也認了很難決定

：「這次最難決定是否停班停課的區域應該是南高屏，因為剛好位在颱風影響範圍的邊緣。」

且大風的區域會逐步往南部延伸，請注意8級以上強陣風

▲薔琵颱風稍早路徑有西修，「天氣即時預報」也在臉書粉專上發出新路徑圖，南高屏也被暴風圈籠罩，不過仍然是最外圍的部分。（圖/天氣即時預報臉書）

薔琵颱風路徑西修「暴風圈籠罩全台灣」！台南、高雄週五風力達標

薔琵颱風7級暴風圈除了外島之外，未來將籠罩全台灣陸地，10級暴風圈也將掠過東北角

雨量部分全台灣只有「宜蘭縣山區」達到停班停課標準，不過在風力部分，包括台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮都有達標