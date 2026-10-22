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強烈颱風薔琵持續移動，日本氣象單位示警，颱風接近沖繩先島群島後，後續路徑仍有變數，而且秋季鋒面可能同步活躍，日本週末天氣恐進一步惡化，九州地區24日（週六）大範圍區域可能出現「警報級大雨」，25日（週日）山陰、北陸部分地區，也有發布暴雨警報的可能。綜合日媒報導，薔琵預計23日前後接近沖繩先島群島，之後可能沿東海一帶北上，朝日本本土方向移動。24日至26日，伴隨秋季鋒面增強，西日本、東日本部分地區恐出現強降雨，須留意大雨及強風影響。日本氣象協會分析，除了颱風本身帶來的暖濕空氣，滯留在日本附近的秋季鋒面，不排除更加活躍，即使距離颱風中心較遠的地區，也有降下大雨的可能性。目前預報顯示，九州24日恐有大範圍警報級降雨風險；25日山陰、北陸部分地區也需留意強降雨。週末至下週初，日本海沿岸及太平洋沿岸部分地區，都可能出現明顯降雨，實際雨勢仍須視鋒面活動及颱風路徑而定。日本氣象單位指出，薔琵後續北轉的時間與角度仍存在不確定性，不同預報模式對其移動路徑仍有差異。若颱風北轉時間改變，對日本西部及東部的降雨影響範圍也會隨之調整。日本氣象廳提醒，民眾應持續關注最新颱風路徑、大雨預報、地方氣象資訊，尤其週末計畫前往九州及日本西部旅遊的民眾，應提前確認當地天氣與交通公告，留意潛在的暴雨、淹水、土石災害。原文連結：