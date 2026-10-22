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蔣萬安領先優勢消失！55.2％高支持狂跌剩39.0％

小草一面倒向蔣萬安 沈伯洋支持度僅14.8％

年底台北市長選戰進入倒數，民進黨參選人沈伯洋帶動的「洋流」效應持續引發關注，震傳媒今（22）日公布最新民調，沈伯洋以42.8％支持度，超越尋求連任的台北市長蔣萬安39.0％，領先3.8個百分點；對比今年6月的調查，沈伯洋支持度大幅增加15.3個百分點，蔣萬安則下滑16.2個百分點，短短4個月出現驚人變化，首都市長選戰態勢引發熱議。根據震傳媒公布的最新時事議題民調，在6名台北市長參選人中，沈伯洋獲得42.8％支持，蔣萬安則為39.0％。至於投票意願，90.1％受訪者表示會在年底選舉中投票，僅8.1％表示不會投票，顯示多數台北市民具有投票意願。回顧今年6月的民調，當時蔣萬安支持度高達55.2％，大幅領先沈伯洋的27.5％，雙方差距達27.7個百分點。然而，最新調查顯示，沈伯洋支持度升至42.8％，蔣萬安則降至39.0％，不僅原本的領先優勢消失，更出現沈伯洋反超的局面。兩人支持度在短短4個月內劇烈變動，也讓年底選戰增添更多變數。值得注意的是，若進一步將「投票意願」納入分析，兩人的差距還會擴大，在表示「一定會投票」的受訪者中，沈伯洋支持度達51.2％，蔣萬安則為38.6％，沈伯洋領先幅度擴大至12.6個百分點，明顯高於整體民調中的3.8個百分點。經政黨傾向交叉分析，台北市92.8%民進黨支持者表示力挺沈伯洋，91.2%國民黨支持者表示支持蔣萬安；至於民眾黨支持者的投票傾向，72.6％支持蔣萬安，支持沈伯洋者則占14.8％，蔣萬安在這群選民中明顯占優勢。另外，在不偏向任何政黨的受訪者中，蔣萬安支持度為29.1％，沈伯洋則為21.0％，蔣萬安領先8.1個百分點。政黨傾向方面，35.9％受訪者表示支持民進黨，25.4％支持國民黨，9.4％支持民眾黨。若以政治光譜區分，37.3％受訪者傾向泛綠，29.6％傾向泛藍，另有26.9％自認為中間選民。本次民調由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，時間為2026年10月18日至19日，對象為設籍台北市、年滿20歲的民眾，採電腦輔助電話訪問系統（CATI）進行住宅電話訪問，並以系統抽樣搭配電話號碼末兩碼隨機方式抽樣，結果依內政部人口統計資料，針對地區、性別、年齡及教育程度進行加權，共完成1,074份有效訪問，在95％信心水準下，抽樣誤差約為±2.99個百分點。