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原本購票的朋友都可以保留到12月5號，不需要重新購票或更換票件。

資深男歌手高明駿原定將於10/23在ZEEP NEW TAIPEI舉辦出道38年個人首場演唱會-《誰說我不在乎 高明駿2026演唱會-台北站》，因應強烈颱風「薔琵」逼近襲台，高明駿與主辦單位 宇禾數位考量天候狀況及顧慮粉絲交通安全情況下，今（22）日決定將演唱會延期至12月5日舉辦。為了演唱會特別提早一周返台練團的高明駿在昨晚彩排結束後隨即與團隊討論到凌晨，為了顧及粉絲心情，還特別錄製影片向大家捎來最新消息並致上歉意；而首次辦個唱就遇到颱風來襲，高明駿坦言心情雖難免受到影響，但考量歌迷往返交通安全，仍認為延期是現階段最妥善的決定，也希望歌迷能夠體諒。對於演唱會延期至12月5日舉辦，他也向一路支持自己的歌迷喊話，希望大家別因此失望，期待屆時能帶著更加充足的準備與最佳狀態，再度站上舞台與大家相聚，將籌備已久的演唱會完整呈現給所有歌迷！這場《誰說我不在乎》演唱會，對我而言，不只是一場演出，更是出道38年以來，與歌迷朋友重新相聚、回顧音樂歷程的重要時刻。從一首首熟悉的歌曲，到陪伴大家走過的青春歲月，我非常始終珍惜每一次站上舞台、與大家面對面的機會。正因為如此，我們更希望每一位前來參與的歌迷，都能平安出門、安心抵達，在安全無虞的環境下，共同享受這場期待已久的音樂盛會。考量颱風期間的天候變化，即使屆時未達停止上班上課的標準，強風豪雨仍可能對交通運輸及往返途中的安全造成影響。經過審慎評估與多方考量，為確保所有歌迷、演出藝人、樂手及現場工作人員的安全，我們遺憾宣布：原訂於 2026 年 10 月 23 日（五）舉辦的高明駿《誰說我不在乎》2026 台北站演唱會，將延期至 2026 年 12 月 5 日（六）舉行。對於此次延期所造成的不便，我們深感抱歉，也感謝所有歌迷朋友的理解與體諒。相關演出資訊、活動安排及票務處理方式說明如下：颱風期間，請大家務必做好防颱準備，留意最新天氣資訊，減少不必要的外出，並將自身安全放在第一位。＊ 自公告日前購票者，主辧單位將提供全面全額退票，退票之手續費將由主辦方全權負責。＊ 如因延期欲申請退票者，請於2026年10月31日前完成退票手續。• 信用卡付款：未取票者：請至Ticket Plus遠大售票系統下載及填寫退票申請表，電子檔請Email至 service@farentasia.com ，票面全額將刷退至原購票之信用卡。已取票者：（取票手續費款項將寄送郵局匯票至會員地址）請備妥下述資料，以掛號方式，郵寄至「收件人：Ticket Plus遠大售票系統 票務組收／地址：10599臺北體育場郵局第561號信箱」。請務必載明寄件人地址，並於信封正面註明演唱會名稱及場次。A. 演唱會票券正本B. 退票申請表• ATM轉帳付款-退票方式：未取票者：請至Ticket Plus遠大售票系統下載及填寫退票申請表，並附上原購票之匯款帳戶的存摺封面，電子檔請Email至 service@farentasia.com 。票面全額將匯款至原購票之匯款帳戶。已取票者：(取票手續費一併退回)請備妥下述資料，以掛號方式，郵寄至「收件人：Ticket Plus遠大售票系統 票務組收／地址：10599臺北體育場郵局第561號信箱」。請務必載明寄件人地址，並於信封正面註明演唱會名稱及場次。A. 演唱會票券正本B. 退票申請表C. 存摺封面影本，需包含銀行名、分行、帳號、戶名※ 若以信用卡購票者，會直接全額刷退至原信用卡帳戶，恕無法以現金退還。退款作業將會於20個工作日內完成退款流程，因各家發卡銀行之作業流程不同，會員可於申請退票日算起之25-40個工作天後向發卡行查詢刷退紀錄。※ 若以ATM轉帳購票者，本公司將於收到退票申請後的10個工作天內匯款至指定帳戶，遇假日則順延至假日後的第一個工作天。※ 若以ibon機台購票者，本公司將於收到退票申請後的10個工作天內匯款至指定帳戶，遇假日則順延至假日後的第一個工作天。※ 申請退票 5 個工作天後，請至 Ticket Plus 售票網站『我的訂單』內確認訂單狀態是否已更改為「已退票」，於此期間如有任何票務問題，請聯繫 Ticket Plus 售票線上客服 service@farentasia.com。