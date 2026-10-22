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▲國安會諮詢委員劉得金獲選進入美國國防大學（NDU）國際學人名人堂，前往美國華府接受授勳與表揚儀式。（圖／擷取自Hunter Lee臉書）





國安會諮詢委員劉得金獲選進入美國國防大學（NDU）國際學人名人堂，日前赴美國華府接受授勳與表揚儀式，成為台灣首位獲得此項殊榮的部長級傑出校友，其個人肖像將永久懸掛於馬歇爾廳的名人堂專區。國際學人名人堂（International Fellows Hall of Fame，簡稱 IHOF），經戰爭部和國務院審核，旨在表彰該校的優秀國際畢業生，憑藉自身卓越才能，晉升至其國家國防或政府部門的最高領導職位。入選儀式在昨舉行，劉得金並親自前往領獎。儀式先由美國國防大學校長或代表，親頒名人堂榮譽狀（Certificate of Honor / Letter of Honor）以及專屬紀念座（Memento）給受獎人，隨後進行肖像揭幕儀式，最後由美國國防大學校長致詞，表彰入選者在其母國軍政界的卓越領導成就，以及對促進國際國防合作、區域安全與維護和平所作出的實質貢獻。1962年出生的劉得金將軍，來自新竹縣芎林鄉文林村的傳統客家庄，憑藉個人拚勁，16歲國中畢業後便就讀中正預校，隨後進入陸軍官校53期，展現極強的學習能力，先後完成美國步兵學校高級班、美國陸軍指揮參謀學院、美國國防大學國防產業學院國家資源戰略碩士及國際軍官班，以及美國哈佛大學約翰·F·甘迺迪政府學院國家安全班。劉得金的軍旅生涯豐富，歷練涵蓋部隊指揮、情報與軍事外交，他曾任中華民國駐新加坡共和國武官，主責兩國軍事合作事務，並曾奉派擔任帛琉總統的榮譽侍衛長。在部隊與情監體系上，亦歷任陸軍馬祖防衛指揮部北高地區指揮部少將指揮官、陸軍第六軍團副指揮官、花東防衛指揮部指揮官、國防部電訊發展室中將主任、陸軍第八軍團指揮官、陸軍司令部副司令及國防部總督察長。2012年7月1日，他接任陸軍軍官學校在台復校第28任校長，打破黃埔傳統，成為陸軍官校首位台灣本省籍、客家籍校長，具有指標性的歷史意義。2022年以中將軍階退伍後，他憑藉對美關係與地緣政治的深厚素養，先進入國防安全研究院擔任資深研究員，隨後於2023年獲延攬出任國家安全會議副秘書長，現任國安會諮詢委員，持續在國家安全核心團隊中貢獻心力。