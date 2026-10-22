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蔡明彥揭中共「精準介選」6手法 國安局已列管近百案

距離11月28日九合一選舉只剩1個多月，國安局近期持續示警中國介選手法正朝「精準化」發展。媒體近日報導國安人士指出，中方疑透過AI大量建立假帳號、分析受眾立場，再針對不同族群客製化投放訊息；其中，中國公司中科天璣（GoLaxy）外流資料也被指涉及蒐集台灣帳號、戶籍等資訊，進一步進行分眾操作。對此，國安局長蔡明彥今（22）日表示，目前掌握中共對台介選有6大主要態樣，國安局已列管近百件相關案件，盼在選前完成事證蒐集並移送司法單位偵辦。國安人士日前指出，中科天璣疑針對台灣手機用戶或社群帳號進行精準投放，利用AI進行「受眾分群」，將台灣民眾依政治態度分類，再針對不同群體設計訊息內容，甚至透過假帳號與假人設滲透同溫層、激化對立。國安局也指出，今年1至9月已蒐報約250萬則爭議訊息，臉書及Threads都是目前中共認知作戰的重要管道。而蔡明彥今在立法院受訪時則提到，現在中共對台介選最大的特色就是「精準介選」，國安情報機關近期持續查察相關案件，目前大致歸納出6種主要介入類型。第一，是透過非法資金挹注，支持特定候選人或政治團體；第二，則是透過「落地接待」，邀請特定候選人、支持者或樁腳赴中，以低價旅遊等方式進行接觸。第三，中共也開始動員廉價機票，要求航空公司提供優惠票價，鎖定在中國的台灣民眾返台投票。蔡明彥指出，依目前掌握情資，相關廉價機票大約會在選前一段時間開始出現。第四，則是透過不同管道傳散假訊息及爭議訊息，國安局目前也已利用AI工具進行溯源與查察。第五，是可能透過開設地下賭盤影響選情，目前已有不少案例正在偵辦；第六，則是以資安侵害方式，針對特定目標進行網路駭侵，竊取選舉相關情資，再用於後續精準介選。蔡明彥表示，針對上述各類介選樣態，國安局目前已列管近百件案件，正積極蒐集事證，希望盡量在選前移送司法單位偵辦。