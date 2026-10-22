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台劇《忘了我記得》今年一口氣入圍金鐘獎13項大獎，這部由劉若英執導的電視劇，找來資深影帝秦漢跟謝盈萱飾演父女，以幽默又催淚的方式描繪親情、老化與人生遺憾，其中秦漢飾演的80歲父親竟留下「遺書」求女兒回家，還用一句話道出父母藏在心底的無奈，讓觀眾看了又哭又笑。《忘了我記得》劇情圍繞謝盈萱飾演的程樂樂，她夢想是成為脫口秀演員，白天在便利商店工作，卻早就被工作、家庭壓得喘不過氣；另一方面，父親程光齊（秦漢飾）突然送醫，原本就焦頭爛額的她，甚至被提醒爸爸可能失智，未知的恐懼接踵而來，讓她重新思考自己和家人的關係。劇中最令人鼻酸又不小心笑出來的情節，莫過於樂樂翻出父親的「遺書」，然而打開後才發現，裡頭寫的根本是爸爸的願望清單，這些天馬行空的小事，讓女兒重新看見父親不服老、仍然對世界充滿好奇的一面。不過當樂樂氣著追問父親為什麼要這樣做，秦漢卻說出：「你真的以為遺書是寫給活人看的？是寫給活人『偷看』用的，我寫簡訊給妳，妳都沒空看，我只好寫遺書了。」一句話道盡爸爸想被女兒關心、卻又不知道如何開口的心。《忘了我記得》共入圍金鐘61的13項獎項，迷你劇集、導演、編劇、男女主角、最具潛力新人，再到攝影、剪輯、燈光、美術設計、造型設計、配樂與原創歌曲等，全劇共8集，目前已可在Netflix觀看。