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洛杉磯湖人隊今（22）日迎來備受矚目的新賽季主場開幕戰，陣中一哥唐西奇（Luka Doncic）為了感謝一路支持的紫金軍團球迷，自掏腰包為前往觀戰的球迷支付交通費用，停車費、共享單車全都免費，暖心舉動迅速圈粉無數。根據《Heavy Sports》報導指出，湖人球團證實，唐西奇特別安排了湖人主場附近的停車場，讓開車前來觀戰的球迷能享有免費停車的福利。不僅如此，他還與「Metro Bike Share」合作，提供洛杉磯全市範圍內的免費單車騎乘服務，讓選擇騎腳踏車或搭乘大眾運輸前往球場的球迷也能同享優惠。由於洛杉磯平時的停車費用不菲，加上開幕戰門票價格不斐，唐西奇這項貼心的舉動讓球迷備感窩心。唐西奇過去在達拉斯獨行俠時期便經常展現回饋球迷的暖舉，如今他也將這份心意延續至洛杉磯。這項寵粉舉動背後，也象徵著唐西奇在球隊地位的轉變。隨著「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在休賽季選擇轉戰費城76人隊，湖人隊正式成為「唐西奇的球隊」。儘管湖人在休賽季面臨陣容重組與部分球員離隊的質疑，但球團透過重金續約里夫斯（Austin Reaves）並交易來中鋒凱斯勒（Walker Kessler），全力圍繞唐西奇打造陣容。唐西奇此前曾多次表態希望能將生涯剩餘時間全數奉獻給洛杉磯，而他透過自掏腰包解決球迷通勤負擔的實際行動，不僅證明了他對這座城市的承諾，也確立了自己身為紫金軍團新一代領袖的地位。