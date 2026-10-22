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颱風天要求勞工外勤作業 勞動部六大提醒

強颱「薔琵」逼近，氣象署昨（21）日已發布海上警報，今（22）日預計發布陸上颱風警報，恐帶來強風豪雨。勞動部提醒，勞工在縣市首長宣布停班停課後，為保障生命安全，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理；如確有需要勞工出勤，雇主應提供勞工通勤協助，如勞工依原定上、下班通勤方式有困難，而有搭乘計程車必要時，雇主應支付相關費用。勞動部說明，天災發生時，雇主非必要不應要求勞工上班，但如有業務需要，經勞工同意上班時，雇主不應讓勞工自行面對上下班途中強風豪雨、路樹傾倒或大型掉落物等危及生命安全情況，如上下班途中發生受傷災害，雇主要面對通勤職災相關法定義務。過去曾有發生勞工朋友於颱風天上班途中遭路樹壓傷，勞雇雙方為職災補償及賠償費用發生勞資爭議，需透過勞資爭議調解及訴訟解決；雇主為了營業需求而請勞工出勤時，勞工為自身安全改搭計程車所需額外負擔的交通費用，應由雇主協助，不該勞工自己負擔。當縣市首長宣布停班停課後，依要點規定可不出勤，且雇主不得視為曠工、遲到或強迫勞工以事假或其他假別處理，也不得強迫勞工補行工作、扣發全勤獎金、解僱或為其他不利之處分。另外，勞動部提醒，所有從事外勤、戶外施工、維修與檢修等高風險作業的工作者，均應提高警覺，雇主並應特別注意下列事項：颱風警報發布或現場已有強風、豪雨等危及勞工作業安全情形時，應停止高處作業、吊掛作業、廣告招牌施工及其他易受風雨影響之戶外作業。施工架、模板、圍籬及施工材料等，應於颱風來臨前完成固定、加固或收妥，防止因強風吹倒、飛散或倒塌，危及勞工及公共安全。河川、海岸、碼頭及其他鄰水場所作業，應注意長浪、暴潮、水位暴漲等危害；遇有中央或地方政府發布警戒或現場已具危險情形時，應立即停止作業並撤離人員，不得冒險施工。豪雨可能導致土石鬆動、擋土設施失穩及基坑積水，事業單位應加強巡檢邊坡、擋土設施及排水系統，必要時停止開挖及相關作業，避免發生崩塌災害。：應檢查臨時用電、防水措施及漏電斷路器功能，積水區域不得使用未具防護之電氣設備；颱風後復工作業前，應確認設備及工作環境安全無虞，始得恢復施工。應事先規劃防颱應變程序、人員撤離路線及緊急聯絡機制，並加強值勤巡查，於颱風過後復工前完成安全檢點及危害確認。