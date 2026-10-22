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▲萬家福備戰秋颱，葉菜量備貨量增至2倍。（圖／萬家福提供）

▲自有品牌UNIDESIGN冷凍水餃進駐冷凍櫃，高麗菜、韭菜口味每包59元，內有64顆，換算單顆不到1元。（圖／記者周淑萍攝）

▲愛買量販提前啟動防颱備貨機制，10月22日至27日祭出多項生鮮、冷凍食品及防颱物資優惠。（圖／愛買量販提供）

因應薔琵颱風逼近，可能帶來連日強風豪雨，萬家福量販與樂家康超市總動員，全店進入颱風備貨狀態！蔬菜類商品總備貨量提升2倍，還有多款防颱商品優惠，其中自有品牌冷凍水餃一顆不用1元，整包只要59元；愛買葉菜備貨量增加2倍，會員買泡麵加購原萃4入一組只要59元。在生鮮蔬菜方面，業者指出，葉菜類備貨量從12萬包增加至24萬包，高麗菜從10噸增加至20噸，根莖類從15噸增加至30噸，花菜類從10噸增加至20噸，調味類從5噸增加至8噸，菇蕈類則從15噸增加至25噸，滿足民眾颱風期間的備料需求。價格方面，即日起推出有機高麗菜800公克95元，履歷小白菜、青江菜及油菜則是3包69元，方便民眾提前採買。備糧常溫/冷凍/冷藏食品方面，泡麵、水餃、罐頭、水、米商品，已提前一週預備，預計週末假日前，備貨量較平日增加2成貨量。颱風天備貨採買省荷包對策，自有品牌「UNIDESIGN」超高CP值，冷凍水餃每包59元（約64顆入），平均每顆不用1元颱風期間推薦：◾UNIDESIGN青蔥蘇打餅/二件省更多第一件65元二件119元平均一件59.5元◾UNIDESIGN冷凍包(獨家新品)/奶黃、芋泥、麥味芝麻/390 克售價 45 元◾UNIDESIGN冷凍包(獨家新品)/經典蔥燒肉、黃金筍丁肉/390 克售價 49 元◾UNIDESIGN冷凍水餃(獨家)/高麗菜、韭菜/910克售價 59 元◾UNIDESIGN厚燒條子肉條(獨家)蜜汁、蒜香、黑胡椒/110~120 克/售價 129 元◾UNIDESIGN純水(獨家)/600mlx24瓶/售價 120 元◾UNIDESIGN新柔感衛生紙/110抽x24包/售價225元◾UNIDESIGN關廟麵1200克、刀削麵900克/售價89元愛買量販也提前啟動防颱備貨機制，全面加強葉菜、泡麵及飲用水等民生必需品供應，其中葉菜類備貨量提高至平日2倍，確保民眾採買無虞。10月22日至27日祭出多項生鮮、冷凍食品及防颱物資優惠，愛買嚴選有機葉菜均一價39元、小黃瓜600g只要69元、櫛瓜每台斤89元、台灣白蘿蔔33元，讓民眾趁連假補足新鮮蔬菜。因應連假居家料理需求，愛買同步推出多款海鮮優惠，蒲燒鰻魚片300g只要199元、金目鱸魚片2包169元、綜合火鍋料2包139元、特大白蝦850g只要299元。此外，愛買會員購買泡麵系列商品，還可享59元加購原萃茶飲4入組優惠。