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盧秀燕搬出自身經驗 反問沈伯洋是否騎驢找馬？

▲盧秀燕受訪完疑為趕行程，竟自己先走、邊拍手邊向大家謝謝，被遺忘的議長張清照（右一）和眾人一陣錯愕。（圖／讀者提供，2026.10.22）

台北市長蔣萬安昨天赴議會備詢時，明確表態未來4年任期「做好做滿」，還承諾要比第一任做得更好，被外界解讀為主動放棄2028年總統大選的可能性。對此，擔任競選總部主委的台中市長盧秀燕今天（22日）表示，非常佩服蔣萬安的魄力與承諾，強調自己當年也是如此，隨即將矛頭轉向民進黨台北市長參選人沈伯洋，反問對方是否也有同樣的決心，還是「騎驢找馬」，若市長選不上，就回去繼續當立委？蔣萬安昨天在議會答詢時表示，接下來4年的市長任期不只會做完，還要比第一任4年做得更好。這番話被外界解讀為，蔣萬安已表明無意提前布局2028年總統大選，也讓藍營未來的總統人選布局再添話題。盧秀燕今天上午主持台中市清水地政事務所開工典禮，活動結束後接受媒體聯訪。被問到蔣萬安宣示做好做滿的承諾，她立刻表達肯定，直言「我非常佩服他的魄力跟承諾」。盧秀燕接著以自己的從政經驗為例，表示當初第一次參選台中市長時，就辭去立委職務展現參選決心；第二次競選連任時，也曾向市民家人承諾「我要做好做滿，我會說到做到」。蔣萬安如今同樣展現魄力與決心，不僅承諾做滿未來4年任期，更要做得比上一任更好，值得肯定。不過，稱讚完蔣萬安後，盧秀燕話鋒一轉，直接將問題拋向沈伯洋，嗆聲「我們就要看看對手，是不是也能有這樣的魄力跟決心？還是騎驢找馬，他如果市長選不上，回去繼續當立委？」在場媒體未繼續追問她個人參選總統的議題，受訪結束後，盧秀燕似乎趕著前往下一個行程，轉身急著離開，走了約3步突然被叫住。原來站在一旁、爭取這項建設的台中市議長張清照還沒發言，盧秀燕隨即小跑步折返，邊走邊喊「啊啊，對不起！恭喜議長」，及時化解尷尬，為這場政治話題滿滿的聯訪增添一段小插曲。