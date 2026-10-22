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偷來的iPhone無法使用 螢幕警告警方將獲通報

▲疑似參與搶劫的人士展示取得的iPhone，沒想到螢幕上竟出現安全警告。（圖／翻攝自X）

LV、愛馬仕、Dior也遭殃 精品店成暴動目標

示威演變暴力衝突 1800人被捕、逾500警受傷

法國近日爆發大規模示威，部分地區演變成暴力騷亂，多家精品店及商家遭到洗劫。其中，位於法國北部里爾（Lille）的一間蘋果專賣店（Apple Store）也成為目標。不過，有竊賊拿到偷來的iPhone後，卻發現手機已遭遠端鎖定，螢幕甚至顯示裝置正在被追蹤、警方將接獲通知的警告訊息，相關影片在社群平台瘋傳，引發網友嘲諷。根據《紐約郵報》報導，法國17日爆發大規模示威活動，部分抗議者趁亂闖入商店，搶走手機、精品及其他高價商品。社群平台流傳的影片顯示，里爾蘋果專賣店遭到洗劫後，一名疑似參與搶劫的人士展示取得的iPhone，沒想到螢幕上竟出現安全警告。手機顯示：「請將此裝置歸還Apple Lille。本裝置已遭停用並受到追蹤，當地執法機關將接獲通知。」蘋果零售門市設有防盜機制，部分遭竊裝置可透過管理系統停用，並顯示要求歸還的警告，降低失竊商品遭轉售或使用的可能性。影片曝光後，網友紛紛嘲笑竊賊根本無法使用偷來的手機。有人表示：「示威者昨天洗劫法國里爾的蘋果專賣店，這大概是最蠢的行為。」另一名網友則諷刺：「偷走兩分鐘後就會被鎖住的iPhone，真是一群笨蛋。」也有人指出，這些裝置不僅可能遭到封鎖，還可能留下可供追查的定位資訊。除了蘋果專賣店，法國多座城市的精品商店也在騷亂中遭到攻擊，包括路易威登（Louis Vuitton）、愛馬仕（Hermès）及迪奧（Dior）等知名品牌。在法國西南部波爾多（Bordeaux），一群蒙面人士被拍到破壞路易威登專賣店大門，附近則有示威者高舉印有鐮刀與鐵鎚圖案的紅旗遊行。南部城市馬賽（Marseille）也傳出愛馬仕門市遭到洗劫，珠寶、化妝品及服飾店同樣成為目標。這波示威最初與教育政策及生活成本危機有關，但隨著抗議規模擴大，部分地區逐漸演變成暴力衝突及商店搶劫。據報導，騷亂已造成約1800人遭到逮捕，超過500名警察受傷。投資研究機構晨星（Morningstar）估計，這波騷亂造成的保險理賠成本可能達13億至16億美元，幾乎是2023年法國少年納赫爾（Nahel Merzouk）遭警方槍殺、引發全國暴動時的兩倍。