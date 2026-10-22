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避開尖峰人潮 自由座看預估燈號

後天（24日）其將迎來光復節三天連假，不少民眾原先預計在連假前夕、23日（週五）下班後搭車返鄉。適逢薔琵颱風造成全台累積17縣市達到停班停課標準，北北基桃將在今（22）日晚間8點宣佈，不過，卻有不少人提前準備「5天連假」，今日下午跟明天全台台北南下車次高鐵對號座已接近客滿。社群上討論「你不能因為賭禮拜五放假就禮拜四直接回家」，吸引不少網友熱議。台灣高鐵公司表示，光復節連假在即，預期尖峰時段將湧入大量搭車人潮，今天下午及明日全天台北南下車次高鐵對號座已接近客滿。呼籲計劃搭乘自由座的旅客務必避開下班尖峰時段，多加利用離峰時段分散搭乘；高鐵各車站將視自由座排隊情況，於必要時啟動人潮管制，敬請旅客配合。高鐵公司建議旅客準備搭乘自由座前，可預先透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App或 LINE TODAY 中的「分類」頁面，掌握當日各站「自由座等候時間」預估燈號，利用綠色燈號的離峰時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省寶貴時間。此外，敬請於月台上排隊等候上車的自由座旅客，優先禮讓對號座旅客上車，避免影響他人行程；站立車間通道的旅客，於列車到站時請保持上、下車動線暢通，共同維護乘車秩序。