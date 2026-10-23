我是廣告 請繼續往下閱讀

▲許多球迷對勇士管理層未能在自由市場或交易市場引進頂級超巨感到沮喪，甚至認為球隊浪費了柯瑞最後的巔峰歲月。（圖／美聯社／達志影像）

▲科爾重申，勇士球團對柯瑞的承諾與付出從未缺席，但作為一支志在長遠的球隊，不能為了眼前的短期誘惑而盲目賭上未來整整10年的命運。（圖／美聯社／達志影像）

金州勇士隊近年圍繞當家球星柯瑞（Stephen Curry）的建隊策略頻頻引發球迷議論，不少灣區球迷更強烈呼籲球團應抱持「去他的選秀權（F those picks）」心態全力梭哈補強。對此，勇士總教練科爾（Steve Kerr）近日接受《The Ringer》記者Logan Murdock專訪時直球對決外界質疑，他坦承球隊過去幾年確實犯過錯誤外，但也點出殘酷的現實面：「為了即將年滿39歲的柯瑞而掏空整支球隊的選秀權與未來？這絕對行不通。」許多球迷對勇士管理層未能在自由市場或交易市場引進頂級超巨感到沮喪，甚至認為球隊浪費了柯瑞最後的巔峰歲月。科爾表示，外界的挫折感完全可以理解，但交易市場往往比想像中更加複雜：「邁克（Mike Dunleavy Jr.，勇士總管）隨時都與我保持溝通。我們過去曾向多支球隊提出過幾次非常瘋狂的巨額報價，去追求那些所謂的『大魚』，但我們最終沒能得到他們。」科爾進一步指出，管理層必須在梭哈與未來之間劃下紅線：「如果我們送出5個首輪籤和陣中兩名最好的球員去換來一條大魚，球迷當下可能會興奮一整年；但如果這筆交易失敗了，接下來整整10年球隊都會陷入萬劫不復的深淵。聯盟裡已經有球隊把所有資產換成少數球星，結果面臨整整10年卡死動彈不得的窘境。」科爾強調，勇士並非沒有做出大動作。球隊此前引進了全明星前鋒巴特勒（Jimmy Butler），而且在未付出天價籌碼的情況下成功引援，在巴特勒加盟且未受傷前，勇士一度打出全聯盟第5佳的頂級戰績；季後賽首輪更擊敗休士頓火箭隊、次輪首戰拿下明尼蘇達灰狼隊，但隨後柯瑞拉傷腿筋、巴特勒也遭逢膝傷打擊。「現在我們必須極度理性地面對現實。我們真的要把整支球隊的未來全部丟掉，去圍繞一個即將39歲的柯瑞建隊嗎？」科爾直言不諱地反問：「他明年3月就要滿39歲了，現在把所有未來的選秀權全部扔掉合理嗎？當然不，這完全沒有意義（Hell no. It makes no sense.）。」面對記者詢問「1998年公牛若為了未來拆夥喬丹，身為球員的科爾能否接受」時，科爾強調兩者時代與陣容年齡截然不同。如今放眼西區，奧克拉荷馬雷霆隊與聖安東尼奧馬刺隊等新興強權早已透過大量選秀資產完成長期建隊，勇士管理層的職責是綜觀大局，確保球隊在柯瑞時代之後仍保有薪資空間與選秀資產，而不是盲目葬送未來。對於外界期待柯瑞效仿其他時代巨星「施壓」管理層發動交易，科爾則對愛將給予極高評價：「柯瑞的超能力之一，就是他放手讓大家做好各自的工作。他深知干預管理層會帶來連鎖反應與後果，這正是他之所以偉大的人格特質。」科爾重申，勇士球團對柯瑞的承諾與付出從未缺席，但作為一支志在長遠的球隊，不能為了眼前的短期誘惑而盲目賭上未來整整10年的命運。