薔琵颱風目前仍然是強烈颱風等級，預計周五清晨才會減弱為中度颱風，不過其七級暴風圈已經肥到300公里準備殺過來！氣象粉專「台灣颱風論壇」表示，薔琵颱風預計明天上午暴風圈將陸續籠罩全台各地，由於薔琵颱風可能會在台灣東部近海慢速移動，整體影響時程會再拉長到2天，一直到周六夜晚才會脫離。
薔琵颱風肥到300公里殺過來了！確定明上午暴風圈籠罩全台
根據中央氣象署最新監測資料，薔琵颱風今早8時位置在鵝鑾鼻東南東方約560公里之處，以每小時13轉18公里速度，向西北進行，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風；瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，7級風平均暴風半徑300公里，10級風平均暴風半徑150公里。
「台灣颱風論壇」表示，過去3小時薔琵颱風暴風圈略為擴大至300公里，目前依然是強烈颱風，預計明天上午暴風圈將陸續籠罩全台各地，由於薔琵可能會在台灣東部近海慢速移動，或因與台灣陸地產生交互作用而不規則，一直到周六（24日）夜晚才會脫離，整體影響時間將會拉長到將近2天。
影響時間拉長到2天！薔琵颱風周五、周六風雨最強
氣象署也提醒民眾，今天北部、東半部降雨逐漸增加，大台北山區及宜蘭山區可能出現局部大雨；周五至周六，颱風外圍環流影響更加明顯，北部、宜蘭及中部山區、花蓮山區都要留意局部大雨或豪雨，其中北部及宜蘭山區不排除出現豪雨等級以上雨勢。
「台灣颱風論壇」說，颱風侵襲台灣機率很高，無論您在台灣何處，務必把握今天做好萬全準備，尤其台北至苗栗、基隆、宜蘭、北花蓮、南投，務必以最高等級看待！
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根據中央氣象署最新監測資料，薔琵颱風今早8時位置在鵝鑾鼻東南東方約560公里之處，以每小時13轉18公里速度，向西北進行，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風；瞬間最大陣風每秒63公尺，相當於17級風以上，7級風平均暴風半徑300公里，10級風平均暴風半徑150公里。
「台灣颱風論壇」表示，過去3小時薔琵颱風暴風圈略為擴大至300公里，目前依然是強烈颱風，預計明天上午暴風圈將陸續籠罩全台各地，由於薔琵可能會在台灣東部近海慢速移動，或因與台灣陸地產生交互作用而不規則，一直到周六（24日）夜晚才會脫離，整體影響時間將會拉長到將近2天。
氣象署也提醒民眾，今天北部、東半部降雨逐漸增加，大台北山區及宜蘭山區可能出現局部大雨；周五至周六，颱風外圍環流影響更加明顯，北部、宜蘭及中部山區、花蓮山區都要留意局部大雨或豪雨，其中北部及宜蘭山區不排除出現豪雨等級以上雨勢。
「台灣颱風論壇」說，颱風侵襲台灣機率很高，無論您在台灣何處，務必把握今天做好萬全準備，尤其台北至苗栗、基隆、宜蘭、北花蓮、南投，務必以最高等級看待！
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