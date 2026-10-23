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超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）離開西區轉戰東區強權費城76人隊。在休賽季期間，外界曾盛傳金州勇士隊高層展開自2016年簽下杜蘭特（Kevin Durant）以來最大手筆的招募，試圖促成柯瑞（Stephen Curry）與詹姆斯的世紀合體。然而，勇士總教練科爾（Steve Kerr）日前受訪時親自粉碎流言，直接坦言勇士從來不在競爭行列中，甚至自爆他在自由市場期間傳簡訊給詹姆斯，對方「連回都沒回」。在巴黎奧運曾執教詹姆斯奪金的科爾透露，柯瑞與格林（Draymond Green）因為私交甚篤，在休賽季確實積極參與招募，但真實情況遠非外界傳聞的那般熱絡。科爾坦言：「事情根本談不上搞砸，因為我們雙方從來就沒有接近過。在自由球員市場開跑時，我曾主動傳簡訊給他。詹姆斯向來是個很有禮貌、傳訊息必回的人，我當時寫道：『嘿，如果我們有什麼可以聊聊的，請隨時跟我說。』結果我完全沒有收到任何回音。但我一點也不介意，也完全沒有覺得被冒犯。」科爾進一步指出，當外界傳言漫天飛舞、大肆炒作「詹姆斯要去金州」時，他的心態非常清醒：「我很清楚他不會來。我們曾一起在國家隊合作過，彼此充滿敬意。如果他真的對加盟勇士有興趣，他絕不會只跟柯瑞和格林聊天，他一定會主動聯絡我並展開正式對話。」談到詹姆斯最終選擇落腳費城，科爾給予了高度肯定，認為這是詹姆斯的最佳決定：「他加入了一支極具爭冠實力、且超過40年未曾奪冠的傳統強隊。而且老實說，你能想像詹姆斯穿上勇士隊球衣的樣子嗎？那畫面實在是太詭異了。」面對記者詢問是否曾幻想過執教「柯瑞+詹姆斯」的夢幻戰術，科爾笑著坦言，自己內心當然也曾期盼過這樁世紀聯手，「那肯定會超級有趣，我也很想看到成真；但在我心裡，這件事從來沒有接近過。所以我連具體戰術都沒去思考過，從一開始我就非常清楚，勇士根本不在他的最終考慮名單內。」隨著新賽季揭幕，勇士雖未能迎來詹皇，但球隊仍以兩年1.16億美元提前續約柯瑞、5年1.1億美元綁定後場主力波傑姆斯基（Brandin Podziemski），並補進潛力菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）等人。面對巴特勒（Jimmy Butler）與波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）等人的傷病考驗，科爾強調球隊將專注於打造戰術細節與體系，全力迎戰未來的全新挑戰。