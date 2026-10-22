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NBA 2026-27賽季開幕戰就出現離譜判決爭議！明尼蘇達灰狼今（22）日客場以128：102大勝邁阿密熱火，新加盟的明星控衛「球三」鮑爾（LaMelo Ball）首秀繳出21分、6助攻，但比賽第一節一記三分球卻意外成為全場最受爭議的畫面。他在收球後疑似連續移動多步，最後還成功投進三分球，裁判卻完全沒有響哨。這段影片迅速在社群平台瘋傳，就連ESPN旗下《SportsCenter》都公開質疑：「這是走步吧？鮑爾到底走了幾步？」爭議發生在第一節，當時LaMelo利用隊友戈貝爾（Rudy Gobert）的掩護，成功擺脫熱火防守球員小哈德威（Tim Hardaway Jr.）的追防，接著收球準備出手。不過，鮑爾並未立即跳投，而是在停止運球後持續向右側橫移，過程中雙腳多次交替踏步，隨後才完成後撤步三分球出手，球更直接空心入網。從網路流傳的慢動作畫面來看，鮑爾在收球後的腳步明顯引發走步疑慮，部分球迷甚至認為他至少走了4至5步。更讓外界難以接受的是，當時裁判就在附近，卻沒有吹判違例，這記三分球最終仍被計入灰狼得分。這段畫面曝光後迅速引起討論，ESPN旗下《SportsCenter》直接在官方X帳號分享影片，配文寫道：「這是走步吧？鮑爾到底走了幾步？」公開質疑鮑爾的腳步是否合法。美國媒體《Larry Brown Sports》也以鮑爾在開幕戰逃過誇張走步判決為題報導，凸顯這次漏判爭議的離譜程度。社群平台Reddit的NBA討論區同樣掀起熱議，有球迷開玩笑表示，照這樣的吹判標準，球員乾脆多走幾步來創造投籃空間；也有人質疑裁判明明就在旁邊，為何沒有察覺如此明顯的腳步問題。根據NBA官方規則第10條第13節，球員在運球過程中完成收球動作後，原則上可以再踏出兩步，用來停止移動、傳球或完成投籃。第一步從收球後腳掌再次接觸地板開始計算，因此俗稱的「第零步」或收球步，並不能直接與後續兩步混為一談。然而，LaMelo這次爭議不只是腳步看起來特別多，而是收球後是否已超出合法步數，以及是否在建立軸心腳後再次違規移動。鮑爾此役仍完成灰狼首秀，與狂轟45分的愛德華茲（Anthony Edwards）聯手擊敗熱火。儘管球隊大勝26分，但這記充滿爭議的三分球，恐怕比他的首戰數據更讓球迷印象深刻。