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美國偷狐猴判刑 ：2018年，19歲的美國男子卡斯巴（Aquinas Kasbar）闖入加州聖塔安娜動物園，原本想偷猴子當寵物，因為猴子不肯跟他走，竟改偷走一隻32歲的環尾狐猴「以撒」（Isaac），當時牠是北美最老的環尾狐猴。卡斯巴因偷竊瀕危物種，被聯邦法院判刑3個月；後來他又因多起竊盜案，在州法院被判12年。

：2018年，19歲的美國男子卡斯巴（Aquinas Kasbar）闖入加州聖塔安娜動物園，原本想偷猴子當寵物，因為猴子不肯跟他走，竟改偷走一隻32歲的環尾狐猴「以撒」（Isaac），當時牠是北美最老的環尾狐猴。卡斯巴因偷竊瀕危物種，被聯邦法院判刑3個月；後來他又因多起竊盜案，在州法院被判12年。 英國飼育員偷企鵝 ：英國前動物園飼育員湯姆斯（Bradley Tomes）2018年從英格蘭西北部的湖區野生動物園偷走兩隻洪堡企鵝，以9000英鎊（約新台幣38萬元）賣掉，2020年被判32個月徒刑。

：英國前動物園飼育員湯姆斯（Bradley Tomes）2018年從英格蘭西北部的湖區野生動物園偷走兩隻洪堡企鵝，以9000英鎊（約新台幣38萬元）賣掉，2020年被判32個月徒刑。 醉漢偷企鵝：2012年，兩名英國觀光客在澳洲黃金海岸喝醉後闖進海洋世界（Sea World），偷走一隻名叫「德克」（Dirk）的小藍企鵝，還放到運河裡，事後各被罰1030澳幣。他們會被抓，是因為朋友看到他們在臉書上炫耀，向警方檢舉。

喝醉酒一時興起，代價可能是好幾年的牢飯！一名34歲加拿大男子今年3月到美國拉斯維加斯旅遊，喝了一整天啤酒後，竟在清晨翻進飯店的動物園區，把一隻名叫「蜜桃」（Peachy）的紅鶴抓回房間，害牠羽毛脫落、翅膀受傷流血。內華達州陪審團19日裁定他虐待動物罪成立，12月1日宣判，最重可能被關4年多。根據美國NBC、福斯新聞（Fox News）等外媒報導，來自加拿大安大略省的米切爾・費爾班（Mitchell Fairbarn）3月2日在拉斯維加斯一邊賭博一邊喝酒，3日清晨約5點，他翻進大道上「火鶴拉斯維加斯飯店」（Flamingo Las Vegas）的戶外野生動物園區，抓著一隻紅鶴的腳把牠帶走，一路經過賭場走廊、搭電梯，拖回他位於14樓的房間。這隻被抓走的紅鶴是一隻27歲的智利紅鶴「蜜桃」。監視器畫面和他朋友拍的Snapchat影片顯示，費爾班曾掐著蜜桃的脖子和牠合照，事後警方在他的房間內發現紅鶴羽毛和血跡。費爾班大約兩三分鐘後把蜜桃丟在走廊，正準備換衣服把牠送回去時被警方逮捕。出庭作證的獸醫指出，蜜桃身上少了7到8根羽毛，部分羽軸斷裂，還有外傷造成的出血。牠必須服用抗生素和消炎藥，還吃了好幾週的止痛藥。獸醫直言，影片中掐住紅鶴脖子的動作「非常不恰當，而且可能致命」。蜜桃目前身體已經康復，但飯店表示，牠在接受獸醫檢查時明顯變得更焦慮、更怕人。費爾班出庭時坦言，事發前一天他大約喝了30到40瓶啤酒，「平常根本喝不到這麼多」。他說，當時只是覺得那隻鳥「看起來很好笑」，想抓來拍照，是一場喝醉後的「蠢惡作劇」，從來沒想過要傷害或殺死牠。他被捕後還曾向警方辯稱，自己是看到紅鶴翅膀不對稱，想幫牠「把翅膀扳回去」；不過在法庭上他也承認，睡覺中的紅鶴看起來本來就可能「不對稱」。檢方則認為，他刻意抓著紅鶴的腳拖行，造成「不必要的痛苦」。有陪審員當庭問他：「喝醉是傷害動物的藉口嗎？」費爾班回答：「不是。」他也說，看了影片知道「畫面很難看」，願意「負起責任」。陪審團討論約5個小時，最後裁定他重罪與輕罪兩項虐待動物罪名都成立。費爾班目前在內華達州被軟禁，不能回加拿大，等待12月1日宣判，重罪部分最高可判4年徒刑，再加上輕罪的刑期。一時興起抓走紅鶴，其實一點好處都沒有。紅鶴不是寵物，美國一般民眾根本無法合法購買。所有紅鶴都列在《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）附錄二，國際買賣受到嚴格管制；蜜桃所屬的智利紅鶴，也被國際自然保護聯盟（IUCN）列為「近危」物種。也就是說，就算偷到手也賣不掉，最後只換來一身官司。因為偷動物而惹上官司的案例不少：喝醉一時好玩，換來的卻是官司纏身、丟工作、甚至坐牢。費爾班在加拿大經營挖土工程公司，已婚、有3個小孩，如今卻被困在美國等待宣判，可說是得不償失。