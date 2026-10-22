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▲全聯、大全聯因應防颱需求，將蔬果、魚肉類備貨量增加1倍。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲大全聯大包裝食材、即食熟食防颱優惠！烤全雞只要199元。（圖／翻攝自大全聯官網pxmart.com.tw）

▲薔琵颱風來勢洶洶！ 萊爾富防颱優惠一次看 衛生紙、礦泉水特價。（圖／萊爾富提供）

秋颱「薔琵」逐步靠近台灣，民眾把握風雨來臨前採買民生物資！全聯、大全聯因應防颱需求，將蔬果、魚肉類備貨量增加1倍，並推出生鮮、熟食、泡麵、罐頭及防颱用品等多項優惠，其中大全聯熟食特價，炸雞歡樂桶只要279元、「紐奧良烤雞」每隻特價199元，1100g全雞份量超足。◾「VDS活力胡蘿蔔（產銷履歷）（約650g／包）」特價39元（10/23-10/29）◾「美國結球萵苣（約350g／粒）」特價89元（10/23-10/29）◾「美國宇宙脆蘋果（約250g／粒）」特價39元（10/24-10/26）◾「紐西蘭陽光金圓頭奇異果（約102g／粒）」特價15元 （10/24-10/26）◾「台灣桂丁土雞切塊（約550g／盒）」特價169元◾「豬里肌火鍋薄切肉片」每100公克特價42元◾「台灣鯛背肉（270g／盒）」特價115元◾「白刺蝦（250g／盒）」特價99元◾「美味堂去骨油雞腿（產銷履歷）（約300g／盒）」特價209元◾「美味堂鹿茸烏骨雞（約2.2kg／袋）」特價269元◾「We Sweet生乳捲（5入／180g）」特價69元◾「READ BREAD美式餐包（8入／215g）」特價42元◾「統一麵風味袋麵」蔥燒牛肉、鮮蝦、肉骨茶及肉燥風味調合米粉等口味，每組5入特價78元◾「青花驕麻辣鍋牛肉麵（肉量升級版）188g」每碗特價62元◾「綠巨人生機無鹽玉米粒150g×2入」每組特價99元，購買再加贈20福利點◾「康寶濃湯」自然原味金黃玉米、火腿玉米及港式酸辣口味，每袋特價104元，第2件5折，平均每袋78元，任選2袋再加贈20福利點◾「義美蛋餅皮」原味、九層塔口味，每包特價32元◾「台灣胡瓜（約500g／條）」及「台灣小地瓜（約1kg／袋）」10月23日至29日均特價49元◾「智利富士蘋果（約190g／粒）」10月23日至26日特價22元◾「美國宇宙脆蘋果（約210g／粒）」10月23日至26日特價33元。◾「豬五花肉塊附皮／大包裝」每100公克特價36.5元（10/22-10/29）◾「土雞骨腿切塊（約2kg／盒）」特價529元（10/22-10/29）◾「台灣鱸魚涮魚片（200g／包）」特價149元（10/23-10/29）◾「台灣鯛魚片（650g／包）」特價259元（10/23-10/29）◾「炸雞歡樂桶」每桶特價279元（10/22-10/29）◾「紐奧良烤雞」每隻特價199元（10/22-10/29）◾「統一麵風味袋麵」每組5入特價78元（10/22-10/29）◾「維力一度贊袋麵」香菜牛肉麵、剝皮辣椒雞肉麵及蒜味豚骨口味，每組3入特價129元（10/22-10/29）◾「愛之味土豆麵筋170g×3入」每組特價105元（10/22-10/29）◾「蔥阿伯祖傳蔥抓餅、九層塔千層拔絲抓餅及蔬食香椿千層拔絲抓餅」每包特價99元。（10/22-10/29）此外，防颱期間也別忘了檢查家中備用品。大全聯推出「勁量鹼性電池3號／4號8入」每組特價135元，數量有限、售完為止。民眾可趁風雨來臨前，依照家庭需求備妥食材、飲用水及必要用品，減少颱風期間外出的需求。萊爾富即起至11月10日推出「防颱補給優惠」，讓消費者就近補貨，泡麵優惠包括味味A排骨雞湯碗麵2件只要42元；東南亞杯麵系列(王麵河粉、SE.VIFON杯麵)任選2件65元；飲品優惠同步登場，Hilife Original海洋深層水2000ml買1送1、礦沛氣泡水買2送1，方便民眾提前補充居家飲用水。單包HL抽取式衛生紙1串109元、2串179元；舒潔濕紙巾系列任選買1送1(不同價格以2件5折計)，是家庭防颱備品首選。零食方面，卡迪那洋芋片2件59元，重量級chizzpa洋芋片系列任2件99元。迎接光復節連假，萊爾富也推出多款咖啡與茶飲優惠，即日起至11月10日祭出 Hi café 同品項買1送1，包含特大美式、特大特濃美式、特大重乳拿鐵及大燕麥奶拿鐵。