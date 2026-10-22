我是廣告 請繼續往下閱讀

6議員選區中最高！內湖南港區飆破5成滿意施政

台北市長選戰近期因民進黨參選人沈伯洋掀起「洋流」效應備受關注，另一方面總統賴清德在北市的施政評價也同樣受到矚目，震傳媒今（22）日公布最新時事議題民調，結果顯示，54.7％受訪民眾對賴清德施政表示滿意，37.3％表示不滿意，滿意度領先不滿意度17.4個百分點；進一步觀察台北市6個議員選區，滿意度均高於不滿意度，呈現一致趨勢。與今年8月的調查相比，賴清德在台北市的施政滿意度上升7.8個百分點，不滿意度則下降5.0個百分點。從政黨傾向交叉分析來看，民進黨支持者對賴清德施政的肯定程度最高，滿意度達92.9％；國民黨與民眾黨支持者則分別有74.4％、77.1％表示不滿意。至於不偏向任何政黨的受訪者，46.6％對賴清德施政表示滿意，33.2％表示不滿意，另有20.2％沒有意見。若以台北市6個議員選區進一步分析，內湖南港區受訪者對賴清德施政的滿意度最高，達58.3％；大安文山區則有43.1％受訪者表示不滿意，為6個選區中不滿意度最高的區域。不過，整體而言，6個選區的施政滿意度仍均高於不滿意度。不同年齡與教育程度的受訪者，對賴清德施政也呈現不同評價，基本資料交叉分析顯示，40至49歲、60至69歲，以及國中以下學歷的受訪者，滿意度高於全市整體水準較多；相較之下，20至29歲年輕族群，以及專科、研究所以上學歷的受訪者，不滿意度高於全市整體水準較多，反映不同世代與教育背景之間存在評價差異。此外，民調也調查台北市民的政黨傾向，結果顯示，35.9％受訪者表示支持民進黨，25.4％支持國民黨，9.4％支持民眾黨。若以政治光譜區分，37.3％傾向泛綠，29.6％傾向泛藍，另有26.9％自認為中間選民。本次民調由震傳媒出資委託山水民意研究股份有限公司執行，調查時間為2026年10月18日至19日，對象為設籍台北市、年滿20歲的民眾。調查採用電腦輔助電話訪問系統（CATI），以住宅電話用戶為抽樣架構，透過系統抽樣搭配電話號碼末兩碼隨機方式抽出樣本，並依內政部人口統計資料，針對地區、性別、年齡層及教育程度進行加權，以符合母體結構。本次成功完訪1,074人，在95％信心水準下，抽樣誤差約為±2.99個百分點。