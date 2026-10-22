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Agoda訂房爭議頻傳！飯店沒收到訂單、退款遭卡關

▲Agoda訂房爭議頻傳，部分消費者遇到飯店查無訂單、取消訂房退款卡關等問題，消保官提醒，訂房後應主動向飯店確認。（示意圖／取自photoAC）

消保官教3招自保

第一招：訂房時確認完整資訊

第二招：出發前直接向飯店確認

第三招：保存訂房及付款證明

Agoda退款爭議怎麼辦？刷卡可向銀行申請爭議款

▲出國旅遊訂房要注意，北市法務局統計，今年截至10月22日，Agoda相關消費申訴累計405件，包含訂房、機票等交易糾紛。（圖／機場公司提供）

台北市政府法務局今（22）日公布最新統計，今年截至10月22日，涉及Agoda平台的消費申訴已累計405件，涵蓋住宿、機票及其他旅遊交易，其中住宿糾紛包括飯店查無訂單、房型不符、取消訂房退款卡關等問題，甚至有旅客抵達當地才發現無法入住。北市法務局提醒，訂房平台不得以第三方供應商為由推卸責任，消保官也提出3招自保方法，避免民眾出國旅遊掃興又傷荷包。台北市法務局表示，近期有日本旅宿業者反映，Agoda疑似未與飯店直接簽約，卻透過第三方供應商刊登販售客房，導致部分旅客完成訂房後，抵達當地才發現飯店查無訂單，或實際住宿資訊與預訂內容不符，引發消費者對訂房保障的疑慮。根據台北市政府統計，2026年截至10月22日，Agoda相關消費申訴已達405件，申訴範圍涵蓋住宿訂房、機票及其他旅遊交易，其中住宿相關糾紛，包括訂房取消及退款困難、實際房型與預訂內容不符、飯店查無訂單，以及平台與第三方供應商之間存在資訊落差等情況。更有消費者反映，即使飯店已經同意退款，Agoda仍以必須取得第三方供應商確認為由，遲遲未完成退款。也有人因訂房資訊錯誤，抵達當地後無法依照原訂條件入住，被迫臨時尋找其他飯店，增加額外住宿費用。消保官指出，訂房平台交易可能涉及第三方供應商轉售、訂單傳送及資訊同步等環節，但平台不能只以涉及第三方供應商為由，就推卸依法或依照契約應負的責任。若旅客抵達飯店後發現查無訂單、房型不符或無法入住，應立即聯繫訂房平台，要求查明原因，並協助安排適當的替代住宿或辦理退款，也可依實際損害情形主張相關權益。為避免民眾出國旅遊遇到訂房糾紛，台北市法務局提醒，透過Agoda等網路訂房平台預訂住宿時，務必掌握以下3個步驟：仔細核對入住日期、旅客姓名、人數、房型、房價、設備、付款狀態及取消退款規定，尤其要確認訂單是否正式成立，避免將「預訂申請」或「待確認」誤認為已經訂房成功。即使已經收到Agoda訂房確認信，也建議透過飯店官方網站、電話或電子郵件，確認飯店是否收到訂單、客房是否確實保留，並再次核對入住日期、房型及付款狀態。若入住自助式旅宿，也應事先確認入住方式及門禁密碼。保留訂房網頁、確認信、付款紀錄及與平台、飯店的聯繫內容。如果發生無法入住等爭議，也要保存相關證明，以及臨時更換飯店、交通等必要費用單據，作為後續要求退款或損害賠償的依據。台北市法務局進一步說明，Agoda訂房平台相關服務由境外公司Agoda Company Pte. Ltd.經營，該公司並未在台灣設立分公司或營業代表處，因此一旦發生消費爭議，行政協商程序較難進行，也增加消費者尋求救濟的困難。目前民眾提出消費申訴後，法務局會先函請台灣雅高達國際有限公司協助將申訴資料轉交境外Agoda公司，再由境外公司直接回覆消費者，若當初是使用信用卡付款，也可以向發卡銀行詢問是否符合信用卡爭議款申請條件。