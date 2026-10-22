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▲輔導員引導家長學習正向溝通。（圖／高市警少年隊提供）

▲少輔會協調警政、教育、衛政等資源單位召開個案研討會，合作分工。（圖／高市警少年隊提供）

「為什麼人要被生下來? 活著的意義到底是什麼呢?」這是曝險少年小叡(化名)在接受高市少輔會輔導後，真誠向輔導員提出的問題。對輔導員而言，這不只是一個關於生命的疑問，更代表小叡開始思考自我、理解人生，也逐漸走向成長與改變。高市警少年隊隊長(兼少輔會執行秘書)陳仁正期盼社會大眾用接納和包容的態度一起關心偏差少年議題。「我只是覺得好玩，所以帶BB槍到學校試射…」小叡因「經常無故攜帶刀械」的曝險行為轉介到少輔會，輔導員透過持續約訪和關懷，了解到小叡因參加宮廟活動而接觸複雜的人際環境、經歷過許多令人害怕的事。對他而言，攜帶武器是保護自己的方式，與同學相處時，心中也始終存在一道難以跨越的隔閡。且童年時母親離家的經歷，更讓他習慣地把情緒藏在心底，甚至認為一切都已不再重要。看似逞強，以衝突處理問題的小叡，其實一直渴望被珍惜、被肯定，也希望有人能讓他信任，感受到自己值得被愛。陪伴小叡走過這段旅程，少輔會不只傾聽他的心聲，另透過開發在地飲料店工作機會，創造國中中輟的小叡擁有人生中第一次合法工作的經驗;輔導家長用肯定取代貶抑來關心孩子，重新建立親子間的理解與支持;並邀集少年隊、學諮中心、學校專輔教師、心衛中心等資源單位召開會議，分工合作，逐步引導小叡從學習照顧自己的生活與情緒，到開始有能力照顧自己重視的人，甚至親手煮出一頓美味晚餐。小叡漸漸找回生活的力量，如今他對未來的期待很簡單，就是和所愛的人好好生活。陳仁正表示，每一位偏差少年就像沙灘擱淺的海星，每送一顆海星回到大海，就能讓他們開啟不同的未來，擁有不同版本的人生。他也希望社會大眾用接納和包容的態度一起關心偏差少年議題，了解少年逞兇鬥狠的背後，往往是陷落在某段陰暗的生命幽谷中，等待引導和幫助。