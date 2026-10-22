薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）暴風半徑擴大至320公里，海陸警報發布中，中央氣象署預報中心科長林秉煜指出，暴風圈預估明（23）日凌晨接觸花蓮或台東陸地，隨著薔琵颱風移動速度放慢，中心可能在東部海面打轉，目前仍不排除登陸宜蘭、北花蓮的可能，今天至周六（10月24日）也須慎防強風、巨浪及豪雨。
強烈颱風薔琵，今（22）日上午11時，位置在鵝鑾鼻東南東方約560公里處，以每小時15轉20公里的速度，向西北轉北北西進行，中心附近最大風速每秒51公尺（每小時184公里），瞬間最大陣風每秒63公尺（每小時227公里），七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑160公里。
薔琵暴風圈恐罩全台 不排除登陸宜蘭、北花蓮
林秉煜說明，薔琵颱風首波陸警範圍涵蓋「宜蘭、花蓮、台東、恆春半島」，依照目前路徑，今天下午西半部各縣市，包括北北基桃也都將依序進入陸警範圍，由於薔琵颱風暴風圈來到320公里，因此台灣本島、澎湖都可能被暴風圈籠罩，暴風圈也預估在明天凌晨至清晨，接觸花蓮或台東的陸地。
林秉煜提及，薔琵颱風在往西北靠近台灣的過程中，移動速度將會放慢，且中心可能會在東半部海面打轉、晃動，因此目前仍無法排除「颱風中心登陸台灣」的機率，可能地點落在「宜蘭、北花蓮」。
薔琵颱風風雨最猛時段曝 沿海慎防12級強陣風、6米巨浪
林秉煜提醒，薔琵颱風又大又強，今天至周六清晨是風力最需要留意的時段，台灣各地沿海及空曠地區，可能出現9至11級強陣風，明天西半部平原也要慎防強風，北海岸、宜蘭、中部沿海、蘭嶼、綠島及恆春半島等地，明天至後天清晨更可能出現12級以上強陣風。
除了強風，薔琵颱風也將帶來明顯風浪及降雨，目前東南部海域及恆春半島附近浮標已觀測到浪高超過6公尺；降雨方面，今天下半天起雨勢逐漸增加，明天至周六清晨將是降雨較明顯的時段，北部、宜蘭及中部山區、花蓮山區須留意局部大雨或豪雨，其中北部及宜蘭山區不排除出現豪雨等級以上雨勢；周六白天起雨勢才會逐漸趨緩。
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林秉煜說明，薔琵颱風首波陸警範圍涵蓋「宜蘭、花蓮、台東、恆春半島」，依照目前路徑，今天下午西半部各縣市，包括北北基桃也都將依序進入陸警範圍，由於薔琵颱風暴風圈來到320公里，因此台灣本島、澎湖都可能被暴風圈籠罩，暴風圈也預估在明天凌晨至清晨，接觸花蓮或台東的陸地。
林秉煜提及，薔琵颱風在往西北靠近台灣的過程中，移動速度將會放慢，且中心可能會在東半部海面打轉、晃動，因此目前仍無法排除「颱風中心登陸台灣」的機率，可能地點落在「宜蘭、北花蓮」。
林秉煜提醒，薔琵颱風又大又強，今天至周六清晨是風力最需要留意的時段，台灣各地沿海及空曠地區，可能出現9至11級強陣風，明天西半部平原也要慎防強風，北海岸、宜蘭、中部沿海、蘭嶼、綠島及恆春半島等地，明天至後天清晨更可能出現12級以上強陣風。
除了強風，薔琵颱風也將帶來明顯風浪及降雨，目前東南部海域及恆春半島附近浮標已觀測到浪高超過6公尺；降雨方面，今天下半天起雨勢逐漸增加，明天至周六清晨將是降雨較明顯的時段，北部、宜蘭及中部山區、花蓮山區須留意局部大雨或豪雨，其中北部及宜蘭山區不排除出現豪雨等級以上雨勢；周六白天起雨勢才會逐漸趨緩。
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