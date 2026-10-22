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若台北市宣布停班停課 G5也將延後一日開打

為何辦在大巨蛋還要延賽？中職賽事規章有說明

中職台灣大賽最新賽程（若台北市停班停課）：

台灣大賽G4昨天剛打完，味全龍暫時3：1領先中信兄弟，但受到強烈颱風薔琵攪局，若是台北市今晚宣布停班停課，台灣大賽G5也確定延期，根據中職聯盟確認，後續3戰都將順延一日，確定開打的G5，改為24日（六）17：05分開打，G6為25日（日）17：05分，最終戰G7則辦在26日，雖然是星期一，但是逢光復節補假，開賽時間還未定。隨著中信兄弟昨戰主場最終戰扳回一城，台灣大賽確定有G5開打，按照原本中職訂出的時間，是在明天23日星期五晚間18：35分開打，但因為薔琵颱風來襲，目前預估雨量已達標停班停課標準，若台北市今晚宣布停班停課，G5也將面臨延賽。根據中職最新訂出的延賽方案，因應下周一剛好為光復節連假，因而最後3戰都順延一日，確定會有的G5改為24日（六）17：05分開打G6為25日（日）17：05分，最終戰G7則辦在26日光復節補假當日。有球迷提到，今年台灣大賽7場都辦在大巨蛋，明明不受到風雨影響，為何還需要延賽？中華職棒大聯盟賽事規章寫明，無論是例行賽、季後挑戰賽還是台灣大賽（總冠軍賽），只要比賽球場所屬縣市政府，因颱風宣布當天「停班停課」，為了維護球迷、球員、教練與全體工作人員的人身安全，聯盟便會依規章直接宣布該場賽事「延期」，因此與場地辦在哪無關。G5：10/24（六）17：05G6：10/25（日）17：05G7：10/26（一）