強颱薔琵進逼，氣象署示警各地將掀起最高 12 級強陣風，居家防颱不可不慎！嘉義一名謝姓男子頂樓採光罩在颱風天遭吹飛，重砸鄰居水塔與百萬賓士車，謝男辯稱強風屬天災拒賠。嘉義地院認為防颱是全民共識，未加固設施有疏失，近期判賠 86 萬餘元，為防颱疏失敲響警鐘。
🟡薔琵恐掀12級強風！沿海空曠地區嚴防風災
中央氣象署示警，受強颱薔琵外圍環流影響，今日起各地近海恐出現 9 至 11 級強陣風；隨著颱風進一步接近，風力預計在今晚至明天白天更加明顯。尤其週五颱風最接近台灣時，北海岸、宜蘭、恆春半島等地恐出現接近 12 級強陣風，西半部沿海與離島亦不可掉以輕心，沿海及空曠地區民眾務必提前檢查門窗、加固戶外設施。
🟡採光罩吹飛砸爛賓士！屋主辯天災判賠86萬
這起判決指出，謝男在透天頂樓搭設鋁合金採光罩，去年颱風夜遭狂風掀飛，先撞扁隔壁不銹鋼水塔，再墜落重擊鄰居停在路旁的賓士 E300，造成擋風玻璃與天窗碎裂、車體重創。謝男辯稱氣象站測得 11 至 12 級強風屬於不可抗力天災，且平日曬衣都有目測檢查。但法官審理指出，「戮力防颱」是國人共識，周邊鄰居鐵皮均完好，謝男僅目測檢查難認已盡責任，認定設施管理有欠缺，判賠車損折舊、工資與車價貶損共 86 萬 876 元。
🟡做好居家防颱準備！消防署提四大重點防範
面對強颱薔琵來勢洶洶，消防署特別提醒民眾，颱風期間務必落實居家防護，切勿因疏忽造成物件吹落傷人或吃上高額賠償官司：
1. 檢查門窗與固定物：仔細檢查門窗牢固度、清理排水孔，廣告招牌應確實加固，陽台盆栽及懸掛物務必移至室內。
2. 備妥物資提早儲水：及早儲水備用，並準備好至少 3 天份的乾糧食物、飲用水、常備藥品與手電筒。
3. 低窪地區防範積水：位於地勢低窪或易淹水區域的住戶，應提早移置車輛，並備妥沙包或架設防水擋板。
4. 遠離危險水域山區：颱風影響期間切勿前往海邊觀浪、戲水或前往山區活動，並隨時留意政府發布的最新防颱資訊。
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中央氣象署示警，受強颱薔琵外圍環流影響，今日起各地近海恐出現 9 至 11 級強陣風；隨著颱風進一步接近，風力預計在今晚至明天白天更加明顯。尤其週五颱風最接近台灣時，北海岸、宜蘭、恆春半島等地恐出現接近 12 級強陣風，西半部沿海與離島亦不可掉以輕心，沿海及空曠地區民眾務必提前檢查門窗、加固戶外設施。
這起判決指出，謝男在透天頂樓搭設鋁合金採光罩，去年颱風夜遭狂風掀飛，先撞扁隔壁不銹鋼水塔，再墜落重擊鄰居停在路旁的賓士 E300，造成擋風玻璃與天窗碎裂、車體重創。謝男辯稱氣象站測得 11 至 12 級強風屬於不可抗力天災，且平日曬衣都有目測檢查。但法官審理指出，「戮力防颱」是國人共識，周邊鄰居鐵皮均完好，謝男僅目測檢查難認已盡責任，認定設施管理有欠缺，判賠車損折舊、工資與車價貶損共 86 萬 876 元。
🟡做好居家防颱準備！消防署提四大重點防範
面對強颱薔琵來勢洶洶，消防署特別提醒民眾，颱風期間務必落實居家防護，切勿因疏忽造成物件吹落傷人或吃上高額賠償官司：
1. 檢查門窗與固定物：仔細檢查門窗牢固度、清理排水孔，廣告招牌應確實加固，陽台盆栽及懸掛物務必移至室內。
2. 備妥物資提早儲水：及早儲水備用，並準備好至少 3 天份的乾糧食物、飲用水、常備藥品與手電筒。
3. 低窪地區防範積水：位於地勢低窪或易淹水區域的住戶，應提早移置車輛，並備妥沙包或架設防水擋板。
4. 遠離危險水域山區：颱風影響期間切勿前往海邊觀浪、戲水或前往山區活動，並隨時留意政府發布的最新防颱資訊。
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