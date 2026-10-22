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根據美媒《Fullcourtpass》透過唇語解讀，唐西奇隨即回嗆對方：「你在抱怨什麼？你X媽根本防不住我。」

洛杉磯湖人隊與金州勇士隊的宿敵對決於今（22）日火熱開打，紫金軍團在半場打完以66：52暫時領先勇士。本場比賽話題十足，湖人當家球星唐西奇（Luka Doncic）在場上與勇士菜鳥倫德伯格（Yaxel Lendeborg）互噴垃圾話，在半場終了前唐西奇在他面前飆進超遠的壓哨三分，用精采表現狠狠給了菜鳥上了一課。身為今年首輪第11順位被勇士選進並備受期待的新秀，倫德伯格開季即展現初生之犢不畏虎的氣勢。《CBS Sports》記者昆恩（Sam Quinn）就形容，倫德伯格就像是「丟進NBA這鍋大雜燴裡一份特別有趣、讓人開心的配料」，為勇士注入不少年輕能量。不過，初入聯盟的菜鳥碰上頂級球星唐西奇，顯然要繳一些「學費」。在上半場的一次攻防中，唐西奇三分出手落空，防守的倫德伯格抓住機會朝他噴起垃圾話，當場遭裁判吹判技術犯規。唐西奇不僅嘴巴佔盡上風，在球場上也用絕對實力讓對手閉嘴。上半場終了前，唐西奇在中圈附近接到球、直接強拔出手，皮球在空中劃出完美弧線應聲破網，命中一記超遠的中圈壓哨神仙球。進球後的唐西奇也毫不客氣地一直朝倫德伯格看去，將現場氣氛炒到最高點。上半場唐西奇獨攬23分、6籃板、4助攻的全能數據，新加盟的中鋒凱斯勒（Walker Kessler）也挹注14分，里夫斯則有8分進帳，幫助湖人半場取得66：52的雙位數領先。反觀勇士，柯瑞（Stephen Curry）上半場雖砍下20分，但面對火力全開的唐西奇，勇士下半場仍面臨嚴峻的追分考驗。