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跟薔琵颱風賭博「100%放颱風假」！北部一堆上班族今搭高鐵返鄉

我自己是剛好周四放假直接豪賭周五放颱風假，一早就高鐵南下了，光復連假3天變5天好爽呀！」

▲許多北部上班族直接豪賭「周五100%會停班停課」，今天剛好休假的人直接搭高鐵南下返鄉，在社群引爆廣大迴響。（圖／NOWNEWS資料照）

光復連假3天變5天！高鐵今晚、周五全天離譜全部客滿

結果發現不論是今天下班過後還是明天從早上6點發車全天，兩個時段連一張對號座都完全沒得買

北部地區的民眾基本上確定颱風走向後，直接豪賭100%周五會停班停課，因此有人選擇周五返鄉，有人甚至周四休假、請特休直接讓連假從3天變成5天

▲NOWNEWS記者實際使用高鐵訂票APP查詢，發現不管是今晚還是明天全天，南下班次的對號座全部完售，一票難求。（圖/記者張嘉哲合成）

今天南港到台南或左營、台北到台南或左營等熱門區間，自下午或傍晚過後對號座位也售光

薔琵颱風來勢洶洶，由於本周末本來就是光復連假，正好遇上周五北部可能會停班停課的狀況，讓許多北部上班族直接豪賭「周五100%會停班停課」，今天剛好休假的上班族直接搭高鐵南下返鄉，在社群引爆廣大迴響，沒想到這樣做的人還不是少數，有人甚至今天請特休，讓連假3天直接變5天。《NOWNEWS》記者稍早也實際查詢高鐵APP訂票，結果今天下班後、周五全天的南下對號座離譜全部客滿。有網友在社群平台「Threads」貼文指出「我想知道有沒有人賭禮拜五會放颱風假，今天禮拜四晚上就要直接返鄉的哈哈哈！貼文曝光後，不少網友紛紛回應、「南下的高鐵今天已經沒票了，大家太兇狠了」、「禮拜四下班後對號座全空，真的很多人打好如意算盤了」。《NOWNEWS》記者也實際查證高鐵票售票狀況，，畫面都是顯示「您選擇的時段已經額滿，或尚未開放銷售，請重新查詢」。明明光復連假周六才開始，正常應該是周五下班後返鄉人潮才會湧現，但因為這次薔琵颱風剛好在周五來襲，，畢竟依照現在的颱風動態，賭面贏率高，萬一真的賭輸，頂多也是多請一天特休也無傷大雅。高鐵公司也證實，，10月23日到27日光復節5天疏運期間，對號座訂票數已達44萬餘張。高鐵公司也呼籲，計劃搭乘自由座的旅客，多加利用離峰時段分散搭乘，準備搭乘自由座前，可預先透過高鐵網站、「T-EX行動購票」App，掌握當日各站「自由座等候時間」預估燈號，利用綠色燈號的離峰時段搭車，避開尖峰人潮。