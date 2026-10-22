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金馬影后李心潔以影集《回魂計》入圍第61屆金鐘獎迷你視后，與同劇的舒淇形成「網內互打」競爭激烈。回到個人生活方面，李心潔與香港導演彭順婚後共同撫養3名孩子，婚姻卻在2014年爆發危機，彭順遭拍到與女星李悅彤出遊，兩人不僅牽手、摟抱，更在公開場合接吻。事件曝光後爸爸又捲入轟動香港的槍擊案並身亡，讓她接連遭受打擊，隨後逐漸淡出演藝圈。李心潔與彭順因電影工作結緣，兩人交往多年後於2010年結婚。當時彭順與前妻已育有一名女兒，李心潔從交往期間便將對方視如己出，陪伴繼女成長，婚後也持續扛起照顧責任。外界常以「3個孩子」形容李心潔，但她並非連生3胎。她在2016年生下一對雙胞胎兒子，加上彭順與前妻所生的女兒，一家人才共有3名孩子。李心潔也曾分享高齡懷孕與照顧雙胞胎的辛苦，婚後一度將生活重心放在家庭。2014年5月，與李心潔結婚4年的彭順，被香港媒體拍到與當時26歲的李悅彤約會看電影。兩人在街頭牽手、摟抱及接吻，親密互動曝光後，婚外情風波震驚演藝圈。彭順起初稱兩人只是普通朋友，隨後返回馬來西亞向李心潔及其家人道歉。李心潔最終並未結束婚姻，而是與丈夫發表聯合聲明，表示兩人多年感情並非三言兩語能說清楚，決定共同面對錯誤、修補關係。就在緋聞曝光後數日，香港啟晴邨於2014年5月31日發生槍擊案，一名男子遭槍殺，警方隔日包圍疑犯李德仁住處，雙方駁火後，李德仁被發現吞槍身亡，後來被發現死者就是李悅彤的爸爸，她在短時間內同時面對婚外情輿論與爸爸突然離世，承受巨大壓力，之後行事轉趨低調並逐漸離開演藝圈。風波過後，彭順回歸家庭，李心潔則在2016年生下雙胞胎兒子，近年持續投入演員、監製及導演工作。夫妻倆鮮少再公開談論這段往事，婚姻延續至今。李悅彤沉寂多年後，於2018年與澳門商人鮑偉業結婚，同年生下一名兒子，生活重心轉向家庭，偶爾透過社群分享近況。