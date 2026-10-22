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日本富士山河口湖又出事了！一名中國網紅日前在山梨縣富士河口湖町拍攝短片，背著藍色噴霧器對著草叢大範圍噴灑不明液體，還嗆聲要「藥死這些雜草」，宣稱是在幫日本人除草、「做好事不留名」。影片21日傳到日本社群後引發眾怒，大批日本網友擔心世界遺產周邊的生態和水源遭到污染，紛紛在X上標記日本警方要求逮人。網紅事後急忙澄清，噴霧器裡裝的只是「純淨水」。據港媒《新Monday》報導，這名中國搞笑博主「張澳」16日上傳影片，拍攝地點是富士河口湖町的景點「留守岩」附近。他在片中抱怨日本地方政府放任雜草叢生，接著拿出號稱「從家裡背來」的藍色噴藥機，手持噴槍對著草地大範圍噴灑，還高喊「藥死你這些雜草」。日本網站轉述，他在影片中還說了「小日本很懶，到處都是雜草」等言論，開頭甚至把富士山說成「東京的富士山」，被日本網友嘲諷「從地理就開始錯了」。影片在日本社群瘋傳後，網友氣炸，留言「這是恐攻吧」。河口湖屬於「富士山」世界文化遺產的構成資產之一，不少人擔心如果噴的真是除草劑，可能污染湖水和周邊生態，紛紛在X上標記日本警察廳和山梨縣知事，要求當局調查。也有網友指出，任意損害周邊的天然植物，可能觸犯日本的文化財保護相關法規。面對排山倒海的批評，張澳在留言區急忙澄清，噴霧器裡裝的只是純淨水，目的只是拍片製造效果。不過，截至目前，日本警方、山梨縣和富士河口湖町都還沒有對此事公開回應。這段影片之所以讓日本人特別敏感，是因為河口湖去年才發生過真實的「毒樹」事件。經營河口湖「雲之上富士酒店」的53歲中國籍男子郭亞川，因為嫌對面土地的樹木擋住飯店看富士山的視野，竟找人擅自砍掉別家公司的23棵樹，還在樹根灌入除草劑。甲府地方法院2025年8月18日依毀損器物罪，判處他有期徒刑1年、緩刑3年，日本受害方當時直呼判得「太輕」。有了這起前例，這次網紅背著噴霧器「假裝除草」的惡搞，才會一曝光就觸動日本社會的敏感神經。