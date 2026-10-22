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韓劇《Doctor X：白色黑手黨時代》由金智媛主演，改編自日劇《派遣女醫X》，最新播出的第四集中，居然出現醫生在病患肝臟上刻自己名字縮寫的情節，讓人看得渾身發寒，更可怕的是，這段劇情居然是真人真事改編，2013年，英國一名移植外科醫師在2位病患肝臟上刻了自己的姓名縮寫，直到其他醫生接手手術之後，醜聞才因此曝光。《Doctor X》第4集中，金智媛飾演的天才醫師桂水晶，在幫病人做手術時，發現對方的肝表面留有「DN」兩個英文字母，線索指向剛來的外科醫師羅大一（張勝祖 飾），這位醫生本來是親切斯文形象，甚至還有軍醫背景，不過隨著劇情推進，他不只在手術時偷摸桂水晶的手，似乎還有著不為人知的祕密。值得一提的是，在病人身上刻字居然是真人真事改編，2013年，英國移植外科醫師西蒙布蘭霍爾，竟然趁著病患全身麻醉時，用氬氣束凝固器在病人肝臟上烙下他姓名縮寫「SB」，不僅如此，事件居然發生了2次。這醜聞之所以曝光，是因為其中一位病患後來又接受了一次肝臟手術，醫生發現他身上有著「SB」，才通報院方調查，經過上訴與重新審理後，布蘭霍爾於2022年正式遭到除名，不能再以醫師身分執業。