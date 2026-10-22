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UNIQLO羽絨外套「大砍1000元」！防風、防潑水機能升級

▲UNIQLO羽絨外套「大砍1000元」。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

大砍1000元！

記者查詢官網，正好今年趨勢大熱的酒紅色、及棕色都還有尺寸，而且是S、M、L都顯示「庫存充足」，優惠價格也沒有限時購買，推薦給怕冷的消費者參考。

▲買過特價羽絨外套的網友在官網留下好評。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

PUFFTECH輕暖外套「件件省500元」！UNIQLO保暖單品推薦

現省500元！

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▲PUFFTECH輕暖外套多色、多尺寸「件件省500元」。（圖／UNIQLO uniqlo.com）

NET：紅標優惠3件砍4折！男女裝、童裝、配件都能湊

《NOWNEWS今日新聞》推薦，男女裝、童裝、配件都能湊件數，記者就曾逛街時看到一家人在現場一起選購，其實很容易就達標最低折扣。

▲NET門市紅標商品優惠，現場可見一家人一起選購。（圖／記者蕭涵云攝）

薔琵颱風要來了！換季也影響天氣驟變，《NOWNEWS今日新聞》持續幫大家挖掘台灣UNIQLO怎麼買最便宜？，顏色、尺寸都還「庫存充足」；還有PUFFTECH輕暖科技外套也「件件省500元」，整理貨號價格、網友評價一次掌握划算購物清單。因應秋冬季節天氣多變化，《NOWNEWS今日新聞》找到台灣UNIQLO現在買最便宜羽絨外套！（側邊、腋下、肩部及連帽部分除外），同時有效阻擋風雨侵入，同時減少羽絨外漏機會UNIQLO官網上有粉絲評價「舒適好穿的羽絨外套，輕但略有厚度的保暖外套，一看就愛上；終於等到特價又有尺寸可以購買，真的是太棒了」、「穿起來很蓬鬆保暖」、「超級舒服又超級好看」。◾️（原價3490元）男性讀者也可以參考UNIQLO採用最新蓄熱纖維科技的「PUFFTECH」輕量保暖高機能外套，中空纖維僅約頭髮1/5細，能鎖住暖空氣。官方表示，在濕度90%以上的環境下也不易塌陷，持續維持保暖效果，被視為替代羽絨的選擇。◾️（原價1990元）◾️（原價1990元）台灣國民品牌NET最受歡迎的紅標優惠活動也正開跑！提醒大家，大安門市不參與活動；紅標活動折數將「不定期」調整；部份門市無紅標商品，各門市紅標商品不盡相同，實際商品依門市現場陳列販售為主。