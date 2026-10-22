薔琵颱風要來了！換季也影響天氣驟變，《NOWNEWS今日新聞》持續幫大家挖掘台灣UNIQLO怎麼買最便宜？最新推薦一款「無縫羽絨連帽外套」，直接特價「大砍1000元」，而且採用防風與防潑水機能升級的高機能羽絨外套，顏色、尺寸都還「庫存充足」；還有PUFFTECH輕暖科技外套也「件件省500元」，整理貨號價格、網友評價一次掌握划算購物清單。
UNIQLO羽絨外套「大砍1000元」！防風、防潑水機能升級
因應秋冬季節天氣多變化，《NOWNEWS今日新聞》找到台灣UNIQLO現在買最便宜羽絨外套！記者推薦女裝「無縫羽絨連帽外套」，目前不靠限時優惠活動、就直接特價「大砍1000元」。
這款外套標榜使用蓬鬆度750+以上的高品質羽絨，UNIQLO表示，高蓬鬆度羽絨能有效鎖住暖空氣、能提供優異且輕盈的保暖效果。
且防風與防潑水機能升級，搭配無縫線設計可有效鎖住暖空氣（側邊、腋下、肩部及連帽部分除外），同時有效阻擋風雨侵入，同時減少羽絨外漏機會
UNIQLO官網上有粉絲評價「舒適好穿的羽絨外套，輕但略有厚度的保暖外套，一看就愛上；終於等到特價又有尺寸可以購買，真的是太棒了」、「穿起來很蓬鬆保暖」、「超級舒服又超級好看」。
◾️大砍1000元！478577「女裝 無縫羽絨連帽外套」特價2490元（原價3490元）
記者查詢官網，正好今年趨勢大熱的酒紅色、及棕色都還有尺寸，而且是S、M、L都顯示「庫存充足」，優惠價格也沒有限時購買，推薦給怕冷的消費者參考。
PUFFTECH輕暖外套「件件省500元」！UNIQLO保暖單品推薦
男性讀者也可以參考UNIQLO採用最新蓄熱纖維科技的「PUFFTECH」輕量保暖高機能外套，中空纖維僅約頭髮1/5細，能鎖住暖空氣。官方表示，在濕度90%以上的環境下也不易塌陷，持續維持保暖效果，被視為替代羽絨的選擇。
◾️現省500元！479755「男裝 PUFFTECH輕暖科技外套」特價1490元（原價1990元）
◾️現省500元！478268「男裝 PUFFTECH輕暖科技連帽外套」特價1490元（原價1990元）
NET：紅標優惠3件砍4折！男女裝、童裝、配件都能湊
台灣國民品牌NET最受歡迎的紅標優惠活動也正開跑！官方小編表示，10月15日起，紅標商品「1件7折、3件5折、5件4折」。
《NOWNEWS今日新聞》推薦，男女裝、童裝、配件都能湊件數，記者就曾逛街時看到一家人在現場一起選購，其實很容易就達標最低折扣。
提醒大家，大安門市不參與活動；紅標活動折數將「不定期」調整；部份門市無紅標商品，各門市紅標商品不盡相同，實際商品依門市現場陳列販售為主。
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且防風與防潑水機能升級，搭配無縫線設計可有效鎖住暖空氣（側邊、腋下、肩部及連帽部分除外），同時有效阻擋風雨侵入，同時減少羽絨外漏機會
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