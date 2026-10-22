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Meta的法律拉鋸戰

美國新墨西哥州地方法院本週三裁定，Meta因多年來在用戶數據隱私問題上誤導消費者，必須支付高達250億美元（約新台幣8100億元）的天價罰款，此判決創下美國歷史上對單一企業的最高金額罰款紀錄之一。根據《路透社》報導，這起訴訟可追溯至2016年美國總統大選期間，英國已解散的政治諮詢公司「劍橋分析」（Cambridge Analytica）非法獲取全球數千萬名臉書用戶資料的醜聞。新墨西哥州檢察總長於2021年就此事起訴Meta，指控該公司向該州用戶撒謊，隱瞞第三方能廣泛獲取用戶數據的事實，並為了公司利益放任平台充斥仇恨言論與虛假訊息。經過長達數年的審理，陪審團於今年9月認定Meta及其高層在數據隱私、仇恨言論等議題上發表了26項誤導性聲明。若將這些聲明乘以潛在受眾人數，Meta違反新墨西哥州《消費者保護法》的行為高達4300萬次。新墨西哥州地方法院法官馬修（Francis Mathew）在裁決書中表示，「臉書的違法行為持續多年，且系統性地向公眾宣傳不當資訊，其已涉及臉書核心商業模式的本質」。馬修法官指出，依據州法律計算，該公司本應面臨超過2190億美元的天價罰款，但考量相關法律框架後，最終將金額減至250億美元。此前，州政府代表律師麥金（Randi McGinn）曾在聽證會上呼籲法官給予重罰，並直言「法院應該用Meta唯一聽得懂的語言與其對話，那就是金錢與股價」。裁決公布後，新墨西哥州檢察總長托雷斯（Raúl Torrez）召開記者會表示，「長久以來，追究科技巨頭責任的道路十分漫長。今天的判決是一個明確的轉折點，也是向該領域及其他行業發出的嚴正警告：我們決心保護我們的民眾與消費者」。然而，Meta對此判決表達強烈不服，並確認將提出上訴。Meta法務長馬霍尼（C.J. Mahoney）在聲明中表示，「這項裁決以及檢察總長的執法方式，讓企業幾乎無法在新墨西哥州經營。這起訴訟的本質，無非是藉由對言論徵稅，來強制推行網路言論的新規則」。Meta在法庭文件中補充強調，證據顯示該公司並未販售用戶數據，且州政府未能證明有任何消費者因此實際受到誤導，認為罰款上限應壓低至34.5億美元。這並非Meta首次因「劍橋分析」案付出代價。早在2019年，Meta 就曾與美國聯邦貿易委員會（FTC）達成協議，支付50億美元和解金；今年8月，Meta亦在另一起涉及青少年心理健康的跨州訴訟中，與其他六個州以4.592億美元達成和解。此外，新墨西哥州今年早些時候亦在兩起訴訟中勝訴，因Meta涉嫌隱瞞平台安全性並放任兒童性剝削，獲判9.42億美元賠償。金融機構D.A. Davidson & Co的科技研究主管魯里亞（Gil Luria）分析認為，雖然250億美元看似很高，但短期內未必會對Meta造成實質影響。「Meta目前市值接近2兆美元，他們極可能會利用龐大的法律資源持續上訴，將這場官司無限期拖延下去」。不過Meta之後還有數千起關於IG與臉書損害青少年心理健康的訴訟，Meta深陷法律戰泥沼，對其近期全力投入的AI業務也可能會帶來負面影響，全球監管機構與投資人密切關注後續發展。