第61屆金鐘獎「節目類」頒獎典禮在今（25）晚於台北流行音樂中心登場，星光大道由夏和熙、Dora（謝雨芝）攜手主持，典禮則由陳漢典首度獨挑大樑，充滿話題性。至於獎項部分今年同樣競爭激烈，除了胡瓜、吳宗憲、沈玉琳等綜藝大哥共同爭奪「綜藝節目主持人獎」；人氣獎更是出現Super Junior成員利特、銀赫「網內互打」局面，讓人好奇究竟誰能順利抱回獎項。《NOWNEWS今日新聞》整理出5大亮點以及典禮播出平台，當天也會持續替讀者帶來最新消息！
亮點1：接棒老婆Lulu 陳漢典首挑大樑主持
陳漢典自出道以來，首度獨自扛下金鐘典禮的主持重任，去年節目類典禮主持人正是他的老婆Lulu（黃路梓茵），夫妻倆接力站上金鐘舞台，話題性十足。不僅擔任典禮主持人，陳漢典與Lulu、吳宗憲主持的《綜藝大熱門》再次入圍「綜藝節目主持人獎」，日前受訪時他坦言最近睡得不太好，並希望第一次主持能獲得一些加油及版面，陳漢典強調：「Show還是會繼續做下去。」想將最好的一面留在舞台上。
亮點2：吳宗憲、胡瓜廝殺 沈玉琳病癒拚拿獎
往年最受關注的「綜藝節目主持人獎」，今年入圍名單依舊是競爭激烈，包括《綜藝大熱門》、《11點熱吵店》、《週末最強大》、《全民星攻略》以及《真料理兩鍋論》，綜藝天王吳宗憲將對上胡瓜、沈玉琳、曾國城以及邰智源，究竟最後誰能勝出難以預測。另外，沈玉琳去年因罹患血癌停工，不過才剛回歸主持2個月就再度憑著節目《11點熱吵店》入圍金鐘獎，對此他也開心表示：「超級開心，是我出院後最珍貴的禮物，謝謝觀眾的支持，謝謝評審的喜愛。」
亮點3：Super Junior網內互打 利特、銀赫爭人氣獎
憑著觀眾投票的「綜藝節目人氣獎」由《廚師的迫降：客家廚房2》、《綜藝玩很大》、《宇宙啦啦隊》、《天才衝衝衝》以及《小姐不熙娣》挺進決選，其中Super Junior成員利特以《廚師的迫降：客家廚房2》將對上銀赫主持的《宇宙啦啦隊》，形成「網內互打」的局面；另外小S與派翠克主持的《小姐不熙娣》雖槓龜主持人獎，但仍有獲得人氣獎的希望。
亮點4：小禎登台演出 王識賢、阿跨面跨世代合作
節目類頒獎典禮表演橋段「綜藝神之手」，邀請到小禎（胡盈禎）與阿秀、阿咪、阿毛、小威、小小咪及宥子6位資深老師同台，演奏觀眾熟悉的節目旋律與招牌音效，並挑戰「12手聯彈」，重現台灣綜藝節目的經典記憶，並向長年陪伴台灣綜藝節目的幕後Keyboard老師致敬。另一個表演橋段「鋼鐵意志」則由王識賢、蕭景鴻（阿弟）及新生代饒舌歌手阿跨面跨世代合作，透過搖滾、饒舌風格向長期在鏡頭後付出的影視工作者致敬。
亮點5：金鐘61頒獎嘉賓曝 黃鐙輝、邰智源入圍兼頒獎人
今年不少頒獎人同時也是入圍者，以《我們與惡的距離II》角逐「戲劇節目男配角獎」的黃鐙輝將頒發節目類「動畫節目獎」及兒少相關獎項；而以《真料理兩鍋論》共同入圍「綜藝節目主持人獎」的邰智源及羅時豐也將聯手頒發「實境節目獎」及「實境節目主持人獎」。郭泓志則會與鬼鬼吳映潔搭檔揭曉「節目類燈光獎」、「節目類美術設計獎」、「節目類聲音設計獎」得主。此外本次金鐘獎考量天氣因素，星光大道改至室內舉行，且不開放一般民眾觀禮，可由直播觀看完整典禮，請大家務必配合主辦方規定。
「第61屆節目類金鐘獎頒獎典禮」播出平台
電視：三立都會台、公視主頻、三立MOD綜合台；（海外）三立國際台、新加坡STARHUB、馬來西亞UNIFI TV。
網路直播平台：金鐘61官網、文化部Facebook、金鐘官方YouTube、LINE TODAY、LINE TV、中華電信Hami Video、Vidol YouTube、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室。
廣播：好事989
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陳漢典自出道以來，首度獨自扛下金鐘典禮的主持重任，去年節目類典禮主持人正是他的老婆Lulu（黃路梓茵），夫妻倆接力站上金鐘舞台，話題性十足。不僅擔任典禮主持人，陳漢典與Lulu、吳宗憲主持的《綜藝大熱門》再次入圍「綜藝節目主持人獎」，日前受訪時他坦言最近睡得不太好，並希望第一次主持能獲得一些加油及版面，陳漢典強調：「Show還是會繼續做下去。」想將最好的一面留在舞台上。
往年最受關注的「綜藝節目主持人獎」，今年入圍名單依舊是競爭激烈，包括《綜藝大熱門》、《11點熱吵店》、《週末最強大》、《全民星攻略》以及《真料理兩鍋論》，綜藝天王吳宗憲將對上胡瓜、沈玉琳、曾國城以及邰智源，究竟最後誰能勝出難以預測。另外，沈玉琳去年因罹患血癌停工，不過才剛回歸主持2個月就再度憑著節目《11點熱吵店》入圍金鐘獎，對此他也開心表示：「超級開心，是我出院後最珍貴的禮物，謝謝觀眾的支持，謝謝評審的喜愛。」
亮點3：Super Junior網內互打 利特、銀赫爭人氣獎
憑著觀眾投票的「綜藝節目人氣獎」由《廚師的迫降：客家廚房2》、《綜藝玩很大》、《宇宙啦啦隊》、《天才衝衝衝》以及《小姐不熙娣》挺進決選，其中Super Junior成員利特以《廚師的迫降：客家廚房2》將對上銀赫主持的《宇宙啦啦隊》，形成「網內互打」的局面；另外小S與派翠克主持的《小姐不熙娣》雖槓龜主持人獎，但仍有獲得人氣獎的希望。
亮點4：小禎登台演出 王識賢、阿跨面跨世代合作
節目類頒獎典禮表演橋段「綜藝神之手」，邀請到小禎（胡盈禎）與阿秀、阿咪、阿毛、小威、小小咪及宥子6位資深老師同台，演奏觀眾熟悉的節目旋律與招牌音效，並挑戰「12手聯彈」，重現台灣綜藝節目的經典記憶，並向長年陪伴台灣綜藝節目的幕後Keyboard老師致敬。另一個表演橋段「鋼鐵意志」則由王識賢、蕭景鴻（阿弟）及新生代饒舌歌手阿跨面跨世代合作，透過搖滾、饒舌風格向長期在鏡頭後付出的影視工作者致敬。
亮點5：金鐘61頒獎嘉賓曝 黃鐙輝、邰智源入圍兼頒獎人
今年不少頒獎人同時也是入圍者，以《我們與惡的距離II》角逐「戲劇節目男配角獎」的黃鐙輝將頒發節目類「動畫節目獎」及兒少相關獎項；而以《真料理兩鍋論》共同入圍「綜藝節目主持人獎」的邰智源及羅時豐也將聯手頒發「實境節目獎」及「實境節目主持人獎」。郭泓志則會與鬼鬼吳映潔搭檔揭曉「節目類燈光獎」、「節目類美術設計獎」、「節目類聲音設計獎」得主。此外本次金鐘獎考量天氣因素，星光大道改至室內舉行，且不開放一般民眾觀禮，可由直播觀看完整典禮，請大家務必配合主辦方規定。
「第61屆節目類金鐘獎頒獎典禮」播出平台
電視：三立都會台、公視主頻、三立MOD綜合台；（海外）三立國際台、新加坡STARHUB、馬來西亞UNIFI TV。
網路直播平台：金鐘61官網、文化部Facebook、金鐘官方YouTube、LINE TODAY、LINE TV、中華電信Hami Video、Vidol YouTube、三立電視YouTube、三立新聞網YouTube、三立新聞網直播室。
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