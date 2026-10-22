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明天放不放颱風假？張善政：基北北桃原則同步

侯友宜曝今晚7時先開會 8時統一宣布停班停課

強烈颱風薔琵持續逼近台灣，中央氣象署預估今（22）日中午前後發布陸上颱風警報，根據氣象署上午7時最新風雨預報，全台已有12縣市在不同時段的預估風力達到停班停課標準。外界關注明（23）日是否放颱風假，基北北桃4市市長今日共同出席「基北北桃合作交流平台」，桃園市長張善政表示，若颱風影響程度夠大，原則上4市將同步停班停課，並依照過去合作慣例，今晚8時共同宣布結果；新北市長侯友宜則透露，今晚7時將先召開會議詳細討論，再由4市統一對外說明。基隆、台北、新北及桃園4市市長今日共同出席基北北桃合作交流平台，面對薔琵颱風來勢洶洶，媒體關注4市防颱準備情況，以及明日是否可能宣布停班停課，尤其過去桃園曾因未達停班停課標準，出現與其他縣市不同步的情形，此次4市是否會採取一致標準？張善政表示，「如果颱風的影響程度夠大的話，基本上四個城市是同步的。」他指出，過去4市曾出現分區停班停課情況，主要是受到特殊地理因素影響，屬於個別特例，原則上仍會依照過去合作慣例，由4市共同研議，並於今晚8時同步宣布。侯友宜則表示，4市預計今晚7時召開準備會議，針對最新颱風情勢進行詳細討論，由於颱風路徑及強度隨時可能變動，仍須持續掌握最新氣象資訊。侯友宜強調，這次颱風來勢洶洶，無論雨量或風力，都對地方政府帶來嚴峻挑戰，除了做好各項防颱準備，停班停課決策也必須審慎評估。他指出，正式停班停課公告將在4市完成討論後，於今晚8時共同對外說明。